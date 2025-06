Salve, salve, simpatia!

A estação mais charmosa do ano chegou com tudo! E para quem ama moda e adora se expressar com estilo, o inverno 2025 promete ser uma temporada de ousadia com personalidade. Diretamente das passarelas para as ruas, a estilista Belle Restum, um dos grandes nomes da moda jovem brasileira, revela as principais tendências que vão dominar os looks nos próximos meses.

Com um olhar apurado, Belle aposta em três pilares para aquecer os guarda-roupas, nostalgia dos anos 2000, peças utilitárias e uma alfaiataria repaginada. E claro, com aquele toque fashion que só ela sabe dar.

Marrom, o novo preto? Sim! Para Belle, o marrom é a estrela do inverno. Em tons que vão do bege ao chocolate, a cor aparece em peças sofisticadas, com tecidos diferenciados e detalhes pensados para looks versáteis, que combinam com tudo, até com rosa vibrante, um verdadeiro coringa!

2000 repaginado, sabe aquele brilho, cropped, mini e strass que marcaram o início dos anos 2000? Eles estão de volta! Mas agora, com uma pegada moderna, cortes ajustados e um visual mais funcional. A estética pop da época ganha maturidade, sem perder a ousadia.

Alfaiataria urbana, a nova alfaiataria da Belle é tudo menos óbvia. Estruturada, sim, mas com cintura marcada, cortes retos e detalhes que valorizam a silhueta. Tudo pensado para a mulher que quer conforto sem abrir mão da atitude.

Utilitários com charme As peças cargo, como calças e saias com bolsos e fivelas, ganham novas versões e, pasmem, agora têm até shorts embutidos! Um pedido das consumidoras jovens que virou peça desejo da estação.

Macaquinhos, versatilidade total. Se tem uma peça que é puro poder neste inverno, é o macaquinho. Prático, estiloso e fácil de combinar, vai bem com blazer, jaqueta oversized, tênis ou botas. É o tipo de roupa que acompanha o dia inteiro sem erro!

Mix de texturas, a cereja do bolo Brilho com jeans, alfaiataria com tênis street, oversized com peças ajustadas… A ordem é misturar! O contraste de tecidos e estilos dá o tom da estação. Como diz Belle: “É o equilíbrio entre estrutura e leveza que faz a diferença”.

E pra fechar com chave de ouro, ela manda o recado:

"Invista em combinações inusitadas, experimente tecidos e sobreposições. O inverno é uma tela em branco, e você é a arte!"