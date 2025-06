Salve, salve, simpatia!

Quem vê a alegria contagiante do Pulga nas redes sociais, nem imagina a trajetória por trás da barriguinha mais famosa do Brasil. Wallace Santos Soares, 47 anos, natural de Belo Horizonte (MG) e cruzeirense de coração, é mais do que um dançarino carismático, ele é um símbolo de autoestima, resistência e leveza diante da vida.

Faf Fotografia Pulga





Pulga sempre foi gente como a gente, trabalhou em lanchonete, vendeu roupas pela internet, deu aulas em academias, e claro, dançou. A dança aliás, sempre esteve com ele, desde a adolescência, quando em um clube se arriscou perto de um grupo profissional e, sem querer, roubou a cena. Dali em diante, a arte virou passaporte, dançou pelo Brasil e até fora dele.

Mas o verdadeiro “boom” do Pulga veio em 2021, em plena pandemia Ele fez um churrasco na sua casa( só com as pessoas que moravam lá, nada de aglomeração), ouviu uma voz que dizia: “Levanta, dança, e posta tudo.” Ele obedeceu, Dormiu com 300 seguidores e acordou com 50 mil. A rede social não perdoou, um novo fenômeno havia nascido.

Pulga não é um influenciador tradicional, ele não segue fórmulas, não faz planos, vive o agora, escuta seu coração, e Deus. Simplesmente dança com a alma. Quando os pés dele tocam o chão, os problemas ficam pra trás, e talvez seja por isso que tanta gente se identifica.

Com dois filhos, Lucca e Liz, ele não dança por fama ou fortuna, dança para viver, inspirar... Como ele mesmo diz:

"Você tem que acordar diariamente e decidir se amar, acordar e se achar o cara, dizer: ‘eu me amo, e acabou’. Ninguém vai te colocar pra baixo!”

Faf Fotografia Pulga





Claro que, como toda estrela da internet, os haters aparecem, já disseram que ele deveria quebrar a perna, já desejaram o pior. A resposta de Pulga?

“Quanto mais me baterem, mais eu vou dançar.”

E assim ele segue, dançando, inspirando, fazendo a gente rir, pensar e se amar um pouco mais. Pulga nos lembra que a dança é mais do que expressão corporal, é um grito de liberdade, uma cura para a alma, um remédio contra a tristeza.

Seja com sua barriga charmosa, seu gingado único ou sua fala cheia de fé, Pulga prova que autoestima não vem do que "chamam"de corpo perfeito, mas do coração leve. E o Brasil agradece por ter um cara como ele para nos lembrar disso todos os dias.

Como sempre diz nosso querido Pulga:

Chora Boy!