Salve, salve, Simpatia!

Bora misturar, samba e comida? Chef Nilson, é uma explosão de batucada e sabores.

Nilson Paulo de Oliveira Antônio, nascido na capital paulista e criado no tradicional bairro da Vila Maria, carrega no peito duas paixões que moldaram sua vida, a gastronomia e o samba. Filho de uma família de sambistas, Nilson nasceu rodeado por tambores, histórias e raízes culturais que ecoam até hoje em cada passo da sua trajetória.

Arquivo pessoal Chef Nilson





A infância foi simples, mas cheia de alegria, daquelas em que cada brincadeira na rua e cada roda de samba em família viravam momentos inesquecíveis. Desde cedo, ele aprendeu o valor do trabalho, foi office boy, ajudante geral, auxiliar de escritório, até encontrar sua verdadeira vocação nos sabores da cozinha.

A virada de chave aconteceu em 1989, enquanto servia à Força Aérea Brasileira. Graças a um convênio entre o Ministério da Aeronáutica e o Senac, Nilson ingressou na primeira turma do curso de gastronomia. Foi ali que ele trocou o uniforme militar pelo "Toque blanche", mais conhecido como chapéu de cozinheiro, e nunca mais parou.

Mas se a gastronomia lhe abriu portas profissionais, o samba lhe abriu a alma. Aos 13 anos, assumiu com orgulho e talento a bateria da Unidos de Vila Maria, tornando-se o mestre de bateria mais jovem do carnaval de São Paulo, uma responsabilidade imensa para um garoto da periferia, mas que ele encarou com a leveza de quem carrega o ritmo no coração.

Como todo filho da quebrada, Nilson enfrentou momentos difíceis, o desemprego bateu à porta algumas vezes. Mas a resiliência falou mais alto. O menino da Vila Maria realizou sonhos que pareciam distantes, mostrou seu talento como chef em programas de televisão, como músico, dividiu o palco com lendas do samba e do pagode como Zeca Pagodinho, Almir Guineto, Arlindo Cruz, Beth Carvalho, Alcione, Jorge Aragão e muitos outros ícones da música brasileira.

Arquivo pessoal Chef Nilson no samba





Hoje, ele ainda sonha alto, quer levar sua comida e seu som para além das fronteiras do Brasil, sonha em cozinhar em outros países, em tocar para públicos internacionais, e seguir encantando com sua arte em cada prato, em cada acorde.

Para quem pergunta seu lema de vida, Nilson responde sem hesitar:

“Nem tudo é para todo mundo.”

Mas a história dele, sem dúvida, inspira a todos.