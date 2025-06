Salve, salve, simpatia!

Hoje vocês vão conhecer, um pouco da trajetória, de um craque do marketing digital.

Bruno Tassitani teve uma infância simples, mas cheia de amor. Aos 15 anos, sua mãe foi trabalhar no site Guia da Semana, esse foi o primeiro contato dele com o universo digital. Quando ela foi desligada da empresa, decidiu abrir um site próprio com as economias que havia juntado, sem saber, ela plantava ali a semente que faria de Bruno um gigante do marketing digital.

Arquivo pessoal Bruno Tassitani





Aos 17 anos, Bruno começou sua trajetória na área, vendendo planos de divulgação. Apesar de gostar do trabalho, percebeu cedo que muitos resultados prometidos aos clientes não se concretizavam. Inquieto, com aquele espírito típico de adolescente que acredita que pode mudar o mundo, passou a questionar métodos e processos dentro da empresa, o que o tornou malvisto por não seguir exatamente como era orientado.

Resolveu estudar, fez um tecnólogo em marketing enquanto treinava muay thai e se dividia entre a ideia de ser lutador ou seguir no digital. Aos 20 anos, sua esposa engravidou, sem uma estrutura financeira estável e com as famílias dos dois também vivendo com simplicidade, Bruno sentiu a pressão de dar um rumo concreto à vida, tentou o marketing multinível, teve algum retorno, mas não a liberdade que esperava.

O caminho foi longo e doloroso, quando sua filha completou 3 anos, enfrentando dificuldades, sua esposa o incentivou a voltar ao marketing digital, afinal, era ali que ele realmente se destacava. Mesmo fora das grandes agências, nunca havia abandonado totalmente o ofício, fazia sites, criava estratégias, mantinha-se em movimento.

Arquivo pessoal Bruno e esposa





Para se reerguer, precisou recomeçar, foi atendente de call center, vendia empréstimos consignados. Bruno Levava duas horas para chegar ao trabalho, outras duas para voltar, nesse trajeto, estudava com um celular simples, aproveitando cada minuto. Ele foi demitido, em seguida, conseguiu uma vaga em uma revista digital, dali, foi para uma agência como estagiário, em pouco mais de um ano, se tornou coordenador. Já estava com quase 26 anos.

Curioso e estudioso, Bruno começou a explorar formas de monetização digital até descobrir o universo dos infoprodutos, produtos digitais vendidos pela internet. Lembrou que, aos 17 anos, seu amigo Vinícius Espínola já havia falado sobre isso, a diferença é que agora o mercado estava aquecido, e ele já entendia do que se tratava. Isso deu confiança para mergulhar de cabeça.

Arquivo pessoal Bruno Tassitani





Conseguiu um sócio-investidor, lançaram juntos o primeiro produto digital em 2015, e conseguiram bons resultados. A partir daí, Bruno firmou parcerias com especialistas em várias áreas e passou a empacotar estratégias vencedoras. Ficou cada vez melhor, entendeu que tinha chegada a hora de abrir a própria empresa e atuar como estrategista digital.

O sucesso veio com força, de 2016 até hoje, Bruno já realizou mais de 210 mil vendas de produtos digitais.

“A internet mudou a nossa vida pra sempre”, ele afirma com orgulho.

Mas nada veio fácil, Bruno e a esposa se casaram jovens, sem nada estabelecido, Moravam na Vila Zilda, periferia de São Paulo, em frente a um córrego, convivendo com enchentes, ratos, condições insalubres. A filha cresceu nesse ambiente, eles só saíram dali quando ela já tinha quase 4 anos, ela viu a fase em que os pais não tinham nada e acompanhou a ascensão.

Arquivo pessoal Bruno e família





A grande virada, segundo ele, foi acreditar!Mesmo quando tudo dizia o contrário, mesmo quando a vida parecia injusta. Bruno sempre foi bom em planejamento e estratégia, mas não em fé. A fé da esposa foi essencial. Ele entendeu que todos têm uma habilidade especial, só é preciso identificar e potencializar isso.

Hoje, Bruno defende que o maior desafio para quem quer entrar no digital é vencer a barreira intelectual. "É preciso estudar muito, entender como atrair o público certo e vender algo com valor real, mais do que isso, é necessário fazer com que o cliente siga um caminho claro e se sinta feliz com a compra, cVocê precisa ser bom em atrair e excelente em vender”, ele afirma.

Para quem começa do zero, Bruno recomenda, 80% do tempo estudando, 20% executando.

Dominar o campo de batalha e os fundamentos é o que faz a diferença.

O caminho foi difícil, mas tudo valeu a pena, a luta deu possibilidades, trouxe conforto e segurança para a família. Hoje ele pode promover o extraordinário para os seus.

Ajuste seu destino e saiba onde quer chegar.