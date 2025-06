Salve, salve, simpatia!

Já ouviu falar de empada Frita? Hoje vamos falar da mulher que simplesmente faz a melhor!

Márcio Oliveira fotógrafo das estrelas Liih Buselli





Liih Buselli é o tipo de mulher que carrega o sabor da luta em cada receita. Paranaense de origem simples, ela começou a trabalhar na roça aos 8 anos de idade, filha de uma mãe guerreira que criou 9 filhos, lembra que desde pequena já ajudava com o sustento da casa. “Meus pais nos levavam pro campo, era cedo demais, mas era o que precisava ser feito.”

Aos 15 anos, a vida mudou de rumo quando sua irmã a levou para a cidade de Salto, em São Paulo. Era 1995, chegou sem experiência, sem diploma, mas com uma vontade imensa de vencer. Seu primeiro emprego foi como empregada doméstica, ali começou sem saber, a se aproximar da cozinha.

Foi em uma das casas onde trabalhou, com uma mulher chamada Dona Maria, que aprendeu a fazer salgados. “Ela vendia pra comércio, pra mercados, e eu fui pegando o jeito, aprendi tudo na prática”, conta.

A habilidade com as mãos e o amor pelo tempero foram crescendo, ao longo dos anos, Liih trabalhou em restaurantes, cuidou de sua filha Giovana, que nasceu quando ela tinha 20 anos , e nunca deixou de correr atrás. Em 2009, casou-se com o parceiro que viria a ser mais do que um marido, seu braço direito no sonho que estava por vir.

Depois de muitas demissões e recomeços, veio a decisão: montar o próprio negócio. Assim nasceu o Buffet Liih Buselli, com muito esforço, fé e a ajuda de seu companheiro. “Passamos por muitas dificuldades, noites sem dormir, choros juntos... mas sempre com esperança”, relembra.

Foi com esse espírito que participaram de um festival de empada frita, e ali começaram a se destacar.

Hoje, Liih é reconhecida como a criadora da melhor empada frita de Salto. O que começou com pequenos salgados virou uma loja, um buffet e um ponto de parada obrigatória para turistas e moradores. “Amo o que faço, a gastronomia é minha paixão e meu propósito, valeu a pena toda luta.”

Mas ela não para por aí. “Meu sonho é continuar crescendo, receber ainda mais gente na loja, fazer minha empada ser conhecida por todo o Brasil. Deus abriu as portas e eu sigo com fé.”

A história de Liih Buselli é a prova viva de que, mesmo com pouco, é possível construir muito. Que com coragem, dedicação e um bom tempero, dá pra transformar uma vida inteira, e ainda deixar um gostinho de “quero mais” em quem cruza o seu caminho.