Salve, salve, simpatia!

Bora celebrar, que hoje é aniversário do Capão Redondo, e o melhor: É GRATUITO!

Hoje o Capão Redondo completa 113 anos! São mais de um século de histórias, de batalhas diárias e de uma gente que nunca abaixa a cabeça. O Capão é resistência, é dor, mas também é arte, é cultura, é talento que transborda pelas vielas e becos.

foto de divulgação Aniversário do Capão Redondo





A periferia sabe o que é acordar cedo e dormir tarde. Sabe o que é lutar com pouco, criar com quase nada e, ainda assim, sonhar alto. Aqui, onde muitos só enxergam estatística, nós enxergamos potência. No Capão tem poeta, cientista, empreendedor, artista, dançarino, atleta, influencer, músico... Tem guerreiros que fazem mágica pra sobreviver, e mais que isso, pra vencer!

As dificuldades são muitas, falta segurança, saúde, oportunidade. Mas o Capão não se cala, a favela fala alto, se impõe, cria seus próprios caminhos. E quem nasce aqui aprende cedo que desistir não é uma opção. Quem vem do Capão carrega no peito uma força ancestral, uma garra que o asfalto não entende. Somos filhos e filhas da esperança, do improviso, da criatividade, da fé.

Ser da favela é viver com a alma blindada e o coração gigante. É ter uma resiliência que não se ensina em livro. É resistir todos os dias ao preconceito, à ausência do Estado, ao peso das estatísticas. Crescer na favela exige uma força descomunal. Porque não é fácil, é duro, mas o favelado segue em pé, com o olhar no futuro e os pés firmes no chão. Aqui, cada conquista é suada, cada vitória é coletiva, Cada passo é resistência!

Capão Redondo, você é gigante, ensina pra tanta gente o que é coragem. Mostra, todos os dias, que mesmo com o mundo tentando nos calar, nossa voz ecoa! Hoje celebramos mais que um aniversário, celebramos nossa história, nossa caminhada e tudo aquilo que ainda vamos conquistar e construir!

E para os próximos 113 anos, o que o povo do Capão espera é simples:

Que as políticas públicas deixem de ser promessa e se tornem realidade, os direitos cheguem, a dignidade seja garantida. Que a juventude tenha acesso à educação de qualidade, à cultura, ao esporte, ao trabalho. O povo do Capão não quer favor, quer oportunidade! Porque quem vive aqui já mostrou que tem talento, força e coragem de sobra. O que falta é a chance de viver com dignidade e ser feliz.

foto de divulgação Aniversário Capão Redondo





A comemoração será em grande estilo! E o rolê é gratuito!

Local: Avenida Carlos Caldeira Filho, do número 3918 ao 3924 – Vila Prel

Data: Hoje, sábado – 31/05/2025

Horário: Das 15h às 23h

Atrações confirmadas:

Art Popular

Renato da Rocinha

Realidade Urbana

Jotinha do Forró

Grupo Negredo



Vai ser festa, cultura e resistência em forma de música, dança e celebração.

Capão, sua força merece ser celebrada em alto e bom som. Vem com a gente!