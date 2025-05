Salve,salve, simpatia!

Algumas pessoas nascem para brilhar, mas não sob os holofotes, e sim sob o peso das dificuldades. Brilham por dentro, por resistirem, por não se deixarem apagar. É o caso de Geraldo Rufino. Ex-catador de latinhas, ele transformou dor em propósito, escassez em sabedoria, e o lixão, onde muitos perdem a esperança, no solo fértil onde plantou seus sonhos.

Bruno Fernandes- Fotografia Geraldo Rufino









Nascido em Campos Altos, Minas Gerais, Geraldo viu sua infância mudar drasticamente quando uma geada devastou as plantações da família, forçando a mudança para São Paulo. Pouco tempo depois, perdeu sua mãe, Dona Geralda, de maneira repentina. Ele tinha apenas sete anos. Essa dor poderia ter sido o ponto final. Mas virou vírgula.

Dona Geralda, apesar da breve convivência, deixou nele raízes profundas de valores. “Minha primeira mentora”, diz ele com brilho nos olhos. E foi com essa base que, aos oito anos, ele começou a trabalhar, primeiro com carvão, depois catando latinhas no lixão.

Sim, ele já comeu do lixo. Já perdeu tudo o que tinha, inclusive as economias enterradas num terreno que foi vendido sem aviso. Já quebrou sete vezes. Mas sabe qual é a diferença entre alguém que quebra e não se reconstrói, e alguém como Rufino? A forma como ele escolhe enxergar a vida.

"Não tenho traumas, eu ganhei anticorpos." Essa frase, que ele costuma repetir com bom humor, revela uma alma invencível. Ele escolheu sorrir. Escolheu aprender. Escolheu servir.

Quando os caminhões da família bateram e deram perda total, ele não se entregou. Reaproveitou as peças, criou a JR Diesel. E ergueu a maior empresa de reciclagem automotiva da América Latina, literalmente das cinzas.

A história dele ganhou o Brasil. Nas redes sociais, ultrapassam 3 milhões de seguidores. Nos livros O Catador de Sonhos e O Poder da Positividade, compartilha sua visão de mundo com quem precisa acreditar de novo. Nas salas de aula da PUC-RS e nos palcos de grandes empresas, transforma plateias com sua verdade.

Bruno Fernandes- Fotografia Geraldo Rufino









Geraldo Rufino não é só um exemplo de superação, ele é prova viva de que ninguém nasce pronto, a gente se constrói. E não se trata apenas de vencer,trata-se de como você vence, com honestidade, coragem, fé, e acima de tudo, com amor pelas pessoas.

Em um mundo onde tantas pessoas estão perdendo a esperança, os desafios parecem cada vez maiores e os caminhos muitas vezes escuros, a figura de Geraldo Rufino surge como um farol. Ele mostra, com seu exemplo de vida, que não importa quantas vezes você caia, o que importa, é a disposição para levantar e seguir em frente sempre!

Para quem está desmotivado, sem perspectiva, se sentindo sozinho na caminhada, Rufino é mais do que um empresário de sucesso, ele é um lembrete de que é possível recomeçar com dignidade, com humildade e com fé. Ele ensina que não é preciso ter tudo para começar, mas sim coragem para dar o primeiro passo.

Ele é a prova de que a pobreza não define destino, que a falta de recursos não limita os sonhos. E que mesmo quando tudo parece estar dando errado, ainda é possível escrever uma nova história, com suor, resiliência e atitude positiva.

Mais do que falar bonito, Geraldo vive o que prega! É por isso que ele inspira tanta gente, porque sua verdade toca, sua energia contagia e sua trajetória empurra os outros para frente. Ele não se vê como herói, mas como alguém comum que decidiu não parar. Isso, por si só, é extraordinário.

A vida tentou várias vezes convencer Geraldo Rufino de que ele não teria futuro, mas ele acreditou que podia ser maior do que tudo aquilo que a vida tentou impor a ele. E foi!

Hoje, ele nos ensina que os sonhos não têm CEP, que o sucesso não nasce em berço de ouro, mas sim no coração de quem não desiste.

Bruno Fernandes- Fotografia Geraldo Rufino





Porque no fim, o mundo até pode te colocar no lixo, mas só você decide se vai continuar lá, ou se vai usar cada pedaço do que te sobrou para construir algo extraordinário.

Geraldo escolheu sonhar! Com isso, fez o impossível virar rotina. Ele não é só uma flor que brotou do lixão, é o perfume da esperança para quem pensa em desistir.