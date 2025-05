Salve, salve, simpatia!

Do barraco na favela, ao bairro mais nobre de São Paulo, sua vida é um manifesto de fé, disciplina e gratidão, conheçam a história real de um guerreiro brasileiro.

Arquivo pessoal Tonny Santos





Tonny Santos nasceu em Castro Alves, no interior da Bahia, numa realidade dura e desafiadora. Filho de um fazendeiro que teve oito mulheres e formou famílias paralelas, Tonny perdeu o pai aos dois anos e cresceu sem sequer uma memória afetiva dele. Ao todo, são 40 irmãos, oito por parte de mãe, e 32 do pai.

Na infância, a escassez era rotina. Aos 15 anos, Tonny e seus irmãos percorriam fazendas em busca de ossos de bois mortos. O que os urubus não consumiam, eles recolhiam. Usavam panos no rosto para suportar o cheiro forte e arrastavam os sacos de náilon cheios de restos para vender. Tudo isso para comprar uma bolacha e garantir o café da manhã.

Aos 18 anos, alistou-se no Exército em Feira de Santana, no 35º Batalhão. Seu plano era simples, servir ali mesmo e depois tentar uma vaga na prefeitura local. Mas o destino o trouxe para São Paulo em 2002. Quando desembarcou no Terminal Tietê, achou que estava no lugar errado, afinal Tiête, é o nome de uma cidade, isso confundiu sua cabeça, esperava chegar em um terminal com o nome da cidade de São Paulo, não encontrar outro nome. Foi ali que sentiu pela primeira vez, o impacto brutal da metrópole.

Sem estrutura, foi acolhido pelo irmão Ivanildo, que morava num barraco de 4x4 metros, dividido com mais seis ou sete pessoas. Dormiam em beliches feitos de pontalete de obra. Para Tonny, recém-chegado, improvisaram uma “cama” com uma porta, papelão, blocos de concreto e um edredom. Foi naquele chão que ele sonhou alto.

Certo dia, ao passar por uma banca de jornal, viu o edital de um concurso para a Polícia Militar de São Paulo, estudou, se dedicou, e passou.

No dia 15 de dezembro de 2003, Tonny tomou posse como aluno soldado da PM. Fez escola no lendário batalhão Tobias de Aguiar , a ROTA. Em 2006, conquistou o braçal. Em 2008, foi promovido a cabo. Em 2010, passou no concurso para sargento. E entre 2011 e 2012, ingressou na Escola Superior de Sargento.

A educação sempre foi seu alicerce, fez faculdade de História, depois licenciatura em Geografia e Sociologia. Em 2015, realizou um de seus grandes sonhos, formou-se em Direito. Acredita profundamente que segurança e educação andam juntas.

Hoje, Tonny Santos é primeiro-sargento da Polícia Militar, empresário de sucesso com uma empresa de segurança que emprega mais de 400 colaboradores, e exemplo de superação e fé.

Arquivo pessoal Tonny Santos





Casado com Claudia Lopes, pai de Maria Clara, Manoela e Alice, Tonny acredita que os sonhos não têm prazo de validade. Está prestes a inaugurar a Casa Dreams, um espaço aconchegante e elegante para festas e eventos, localizado no bairro do Morumbi, na região de metro quadrado mais caro de São Paulo. Um verdadeiro símbolo de tudo o que conquistou com esforço e honestidade.

Arquivo pessoal Família Santos





E não para por aí. Ele também realiza, com carinho, a construção de uma pousada com parque e piscinas no terreno onde cresceu, na Bahia. Um retorno triunfante às suas origens.

Ele concilia a vida de empresário, e a rotina policial, cada dia em que veste a farda, ele diz: “Deus, obrigado.” Para Tonny, ser policial é mais do que profissão, é missão. Seu coração pergunta sempre: “O que eu posso fazer hoje para ajudar alguém?”

Como um homem de fibra que é, sua frase de vida ecoa forte:

“Seus limites estão na sua vontade e alcance. E nenhuma herança é tão rica quanto a honestidade.”

Hoje, aos 45 anos, Tonny Santos é um símbolo de resiliência, aquele menino que dormia sobre uma porta, agora abre portas para centenas de pessoas. Aquele que catava ossos para comer, hoje alimenta sonhos, com uma farda no peito, a honestidade na alma e Deus no coração.

Ele não herdou terras, não teve privilégios, mas construiu um império com disciplina, fé e propósito. Sua história é um grito silencioso a todos que se sentem invisíveis:

“Você pode,você merece, e você vai chegar.”

Porque Tonny Santos é a prova viva de que a maior herança que alguém pode deixar ao mundo, é uma vida honesta, entregue com coragem!