Salve, salve, simpatia! Está chegando a Virada Cultural!

A Virada Cultural 2025, com o tema “20 anos em 24 horas”, promete ser a maior de todas as edições, reforçando a importância da cultura como direito e ferramenta de transformação social. O evento acontece nos dias 24 e 25 de maio e traz uma programação ampla, diversa e descentralizada, que conecta a cidade inteira, do centro às quebradas.

Serão mais de 1.000 apresentações artísticas, espalhadas por 21 grandes palcos, sendo 16 localizados nas periferias (zonas Sul, Leste, Norte e Oeste), e 5 no centro. A presença majoritária de palcos nas periferias é um marco fundamental, ela descentraliza o acesso à arte , reconhece os territórios periféricos como protagonistas culturais e permite que moradores vivenciem grandes espetáculos sem precisarem se deslocar ao centro da cidade. Levar cultura para onde o povo está é garantir cidadania, autoestima e valorização da identidade local.

A Virada contará com a participação de mais de 150 instituições culturais, entre elas:

100 casas de cultura e 100 centros culturais

33 CEUs

20 unidades do Sesc

Espaços icônicos como o MASP, Itaú Cultural e Casa das Rosas



A programação é diversa:

Música, teatro, literatura, dança, circo, cultura popular e humor. Entre os artistas confirmados estão Iza, João Gomes, Luísa Sonza, Léo Santana, Diogo Nogueira, MC Hariel, Negra Li, Sepultura, Xamã e Rashid, entre muitos outros.

Além disso, a estrutura do evento será totalmente acessível, com banheiros adaptados, tradução em Libras, audiodescrição e um aplicativo com intérprete de Libras (CIL). A expectativa é reunir mais de 4,7 milhões de pessoas, gerando um impacto de R$ 300 milhões na economia local.

A Virada Cultural 2025 não é apenas um festival, é uma política pública viva, que mostra como eventos culturais podem ser usados como instrumento de inclusão, pertencimento e desenvolvimento. Um verdadeiro exemplo de como a cultura pode ocupar o centro do debate sobre cidadania e participação popular.

A Virada Cultural 2025 é mais do que um evento, é um movimento de pertencimento, inclusão e celebração da diversidade. Levar cultura para onde o povo está é reconhecer que a arte pulsa nas vielas, nos becos, nas praças e nos sonhos de cada morador das periferias. É valorizar a identidade local, fortalecer os territórios e construir, juntos, uma cidade onde todas as vozes têm vez e todas as expressões têm valor. Porque cultura não é privilégio, é direito. E quando ela encontra o povo, nasce a verdadeira transformação.

https://capital.sp.gov.br/web/cultura/w/virada-cultural-2025-programa%C3%A7%C3%A3o-completa

Fonte: Secretária Especial de Comunicação/ Assessoria de imprensa