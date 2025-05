Salve, salve, simpatia! Se liga aí, evento show de bola, e o melhor, gratuito!

Atenção minha gente! Vem aí, o Dia do Desafio!

É isso mesmo, no dia 28 de maio, o estado de São Paulo inteiro vai se levantar do sofá pra mostrar que mexer o corpo é mexer com a vida!

Flag football Grasiela Gonzaga Dia do desafio





Vai rolar a 30ª edição do Dia do Desafio, e o Sesc vai ser o palco dessa movimentação linda, cheia de energia, saúde e alegria.

O tema já chega mandando a real:

"Se você parar, o corpo sente. Se você se mover, o mundo sente."

Essa frase diz tudo, né? Porque quando a gente se movimenta, não é só o corpo que agradece, a mente clareia, o estresse vai embora, a autoestima cresce, a disposição aparece!

E quando um se mexe, outro vai junto. É assim que a gente transforma uma rua, um bairro, uma cidade… um estado inteiro!

Agora se liga no que vai rolar, porque é pra ninguém ficar parado:

Vai ter dança, yoga, capoeira, futebol, judô, escalada, slackline, pedalada, caminhada, oficinas, vivências, shows e muito mais!

Tudo de graça, espalhado pelas unidades do Sesc, em estações de metrô, praças, ruas, escolas, empresas e organizações sociais.

Diogo Silva Zanone Fraissat Dia do desafio





E ainda tem encontros com lendas do esporte, olha só:

A ginasta Flávia Saraiva no Sesc Campo Limpo

O rei do skate Sandro Dias (Mineirinho) no Sesc Interlagos

A gigante do boxe Bia Ferreira no Sesc Pompeia

Manobras sinistras com Débora Badel, Ítalo Romano, Ian Neves e Felipe Foguinho na Praça Ramos

Capoeira na Praça da Sé, futebol feminino com narração ao vivo no Largo São Bento, pentatlo moderno no Sesc Parque Dom Pedro II… e muito mais!

Edenia Garcia Leo Barrilari Dia do desafio





Mas por que tudo isso importa?

Porque atividade física é pra todo mundo!

É pra quem quer viver melhor, ter mais energia, sorrir mais, dormir bem, fortalecer o corpo e a alma.

É também um jeito de juntar as pessoas, ensinar, incluir e transformar.

É sobre saúde, mas também é sobre vida, convivência, comunidade.

E olha só, São Paulo tem um plano , aumentar em 5% o número de pessoas ativas.

E cada passinho, cada alongada, cada pedalada, cada gole de água depois de suar… conta!

Então anota aí, sem desculpa:

28 de maio é dia de levantar, se mexer e mostrar que quem se movimenta, transforma!

Chama a família, os amigos, os vizinhos, o crush, o cachorro... todo mundo junto nessa vibe de saúde, força e atitude!

Porque parar, jamais.

Se mexer é poder.

E o poder tá em você!