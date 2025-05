Salve, salve, simpatia!

Meus queridos, hoje vamos relembrar brincadeiras antigas... Aquelas que a alma respira saudade!

Em tempos em que a infância se esconde atrás de telas e a rua se tornou um território esquecido, um projeto ressurge como ponte entre gerações, resgatando a essência da convivência e da criatividade: Na Rua Sem Wi-Fi.

Yuri Salvador e Robinho fotógrafo Na rua sem wi-fi





Criado em 2018 por Anderson Vieira da Costa, o projeto nasceu da simples e poderosa vontade de reviver os tempos em que a rua era o principal cenário da infância. Amigos de uma antiga rua de lazer da Zona Sul de São Paulo se uniram para relembrar brincadeiras como rolimã, pião, taco e amarelinha. O que era para ser um reencontro nostálgico, tornou-se uma empresa de eventos que hoje transforma memórias em movimento e afeto.

Yuri Salvador Robinho fotógrafo Na rua sem wi-fi





Com seis anos de atuação, o Na Rua Sem Wi-Fi deixou de ser apenas um resgate das brincadeiras de antigamente,tornou-se uma verdadeira missão social: incentivar as novas gerações a desconectar da tecnologia e se reconectar com a alegria simples de estar junto. A proposta é clara, equilibrar o mundo “on” e o mundo “off” com atividades que envolvem toda a família, levando diversão a ruas, praças, escolas, igrejas, shoppings, empresas e eventos temáticos.

A essência do projeto está em proporcionar experiências intergeracionais. O lema, “Onde todas as gerações se encontram”, não é apenas um slogan, mas uma realidade vivida em cada evento. Adultos se emocionam ao reviver momentos da infância, enquanto crianças descobrem, muitas vezes pela primeira vez, a sensação de correr livremente, brincar em grupo e criar histórias sem precisar de conexão digital.

Com mais de meio milhão de seguidores somados nas redes sociais e passagens por cidades como São Paulo, Florianópolis e regiões do Paraná, o projeto também atravessou fronteiras, promovendo trocas culturais com países como Indonésia e Colômbia. Além disso, oferece alternativas corporativas e institucionais, com propostas para empresas, prefeituras e até iniciativas via Lei Rouanet.

Ao investir em iniciativas que promovem a igualdade, a educação, a saúde e o bem-estar, o Na Rua Sem Wi-Fi contribui diretamente para a construção de um futuro mais justo e próspero. Seus eventos personalizados valorizam a cultura do brincar, o encontro entre gerações e o resgate da infância como um direito coletivo.

Yuri Salvador Robinho fotógrafo Na rua sem wi-fi





Afinal, pode até faltar sinal… mas nunca vai faltar vontade de brincar. Porque no Na Rua Sem Wi-Fi, a alegria não depende de wi-fi, só precisa de espaço, gente e um pouco de imaginação.