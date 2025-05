Salve, salve, simpatia!

Hoje vocês vão conhecer, a história de uma mulher que é um exemplo real de força!

Em meio às vielas do Jardim Alba, na zona sul de São Paulo, uma mulher encontrou na cozinha uma maneira de resistir, acolher e inspirar. Patrícia Santos Alves, conhecida como Nutri Favela, é muito mais do que uma nutricionista e influenciadora digital, ela é símbolo de força, criatividade e transformação social.

Patrícia Alves Nutri favela Nutri favela





A história de Patrícia começa com ingredientes simples e um desafio gigantesco, cuidar sozinha de um filho autista e manter a dignidade da sua família diante de tantas adversidades. Foi em 2018, em um dos momentos mais difíceis da sua vida, que ela decidiu compartilhar nas redes sociais uma receita feita com o que tinha em casa, arroz e feijão. Nascia ali não apenas um prato criativo, mas um movimento de empoderamento alimentar dentro das favelas.

O hambúrguer de feijão, uma de suas criações mais famosas, viralizou e se tornou símbolo de uma cozinha que respeita o bolso, mas também nutre o corpo e a alma. Patrícia não entrega apenas receitas, ela entrega acolhimento, pertencimento e esperança, fala sobre maternidade atípica com a voz de quem vive essa realidade todos os dias.

Ser mãe, já é por si só, um desafio diário. Agora ser mãe solo, e mãe atípica, em uma realidade de vulnerabilidade social, exige uma força que poucas pessoas conseguem desenvolver. Patrícia Santos Alves, carinhosamente reconhecida como: Nutri Favela, carrega essa força todos os dias, somado com coragem, amor e resiliência.

Ela não teve rede de apoio, Não existia tempo para pausa. Cada conquista do filho, foi fruto de sua luta incansável. E a luta continua, cada obstáculo enfrentado por ele também recai sobre seus ombros, sejam as barreiras da inclusão, a falta de políticas públicas eficientes ou o preconceito silencioso que ainda existe. Patrícia precisou aprender sozinha sobre o autismo, entender crises, acolher sentimentos, ser terapeuta, cuidadora, professora e, ao mesmo tempo, mulher, profissional e provedor do lar.

Arquivo pessoal nutri favela





Ela acorda cedo para preparar o alimento que vai para as redes, mas antes disso, prepara o coração para mais um dia de dedicação ao filho. Enquanto outros contam com estruturas, ela conta com sua própria fé, criatividade e persistência. Patrícia é daquelas mulheres que enfrentam o mundo com uma mão segurando a panela e a outra amparando o filho. E ainda encontra tempo para inspirar milhões de pessoas com suas mensagens de afeto, empoderamento e conscientização.

Ela também defende o empoderamento feminino com a força de quem precisou enfrentar tudo sozinha, e mostra que a vida na favela pode, e deve ser contada, com orgulho e protagonismo.

Hoje, somando mais de 1,4 milhão de seguidores nas redes sociais, Patrícia é ouvida por quem precisa de inspiração e representatividade. Ela prova, todos os dias, que não é preciso sair da favela para vencer, nossa Nutri, venceu e inspira, sem sair da sua quebrada, fazendo uma gigante e poderosa corrente do bem!

Patrícia nos ensina que a superação não está nos ingredientes que faltam, mas na coragem de criar com o que se tem. Sua história é um lembrete poderoso:

Da cozinha da quebrada pode sair não só comida boa, mas também revolução, afeto e esperança para o Brasil inteiro.