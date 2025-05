Thiago Simpatia

Thiago Simpatia, 40 anos e 24 de profissão,teve início de carreira no teatro, depois se tornou ator, participou do programa Turma do Gueto ( Record). Na televisão, trabalhou na área técnica primeiro e depois virou comunicador. Trabalhou na Rede TV, Band, TV Globo e Uol. Em todos os veículos Simpatia foi Apresentador/ Repórter e criador de conteúdo. Thiago Simpatia também é Palestrante e autor de livro infantil.