Salve, salve, Simpatia!

Hoje, eu te convido a conhecer uma história que vai mexer com o seu coração, reacender a sua fé na humanidade e mostrar que quando o talento se junta com propósito, ninguém segura.

Prepare-se para mergulhar na trajetória de Hemerson da Silva Santos, o Mestre dos Cachos, um jovem da Baixada Fluminense que saiu do anonimato para se tornar uma referência nacional no cuidado com cabelos crespos e cacheados, e principalmente, no resgate da autoestima de milhares de mulheres.

Com apenas 25 anos, Hemerson já soma mais de 20 milhões de seguidores nas redes sociais e tem filas de clientes que começam a se formar às cinco da manhã na porta do seu salão improvisado no quintal da avó, em Nilópolis. Mas por trás do sucesso, existe um passado marcado por luta, superação e muito amor.

Antes de ser requisitado por nomes como Babu Santana, Adriana Bombom, Bruna Gonçalves e até Zezé Di Camargo e Luciano, Hemerson foi monitor de pula-pula, carregador de caixas e batalhador incansável, indo de porta em porta oferecer seus serviços por R$ 20 nos becos e vielas do Rio. Tudo isso com um único objetivo, dar uma vida melhor para sua mãe e sua avó.

Foi num quarto pintado com tinta preta e com os móveis improvisados que ele criou seu primeiro estúdio. Ali, começou a ouvir relatos emocionantes de suas clientes, meninas que sofriam bullying, mulheres que se achavam feias, mães que viam suas filhas perderem o brilho por conta do cabelo. Hemerson não só cuidava dos fios, mas também das feridas invisíveis: “Eu queria devolver a alegria delas com palavras, técnica e muito acolhimento.”

O que ele não imaginava é que esse acolhimento se tornaria uma corrente poderosa, que hoje alcança até pessoas de outros estados. Com humildade, fé e muito suor, o Mestre dos Cachos comprou uma casa antiga para ampliar o salão e dar mais privacidade à família. A obra ainda vai demorar, mas o primeiro passo já foi dado, e ele sabe que vai chegar lá.

Além dos cachos, Hemerson transforma vidas com ações sociais, troca massagens por alimentos, distribui quentinhas, arrecada cestas básicas. “Se eu ia comer dois salgados, como um e dou o outro para quem tem fome”, diz ele, com a simplicidade de quem aprendeu desde cedo o valor de compartilhar.

E o sonho não para, ele quer chegar à Ana Maria Braga, mostrar seu trabalho no "Mais Você" e inspirar ainda mais pessoas. E se depender da força da sua história, esse dia está cada vez mais perto.

Porque o verdadeiro sucesso não é estar ao lado dos famosos, mas nunca esquecer de onde se veio, e saber onde se pode chegar. E ele vai chegar!