Nascido na comunidade de São Domingos, na rua 8 da zona oeste de São Paulo, André Alves, 45 anos, carrega nas costas a vivência que só a periferia ensina. Dividindo o banheiro com cinco irmãos, André aprendeu desde cedo que a vida não espera. Cresceu entre amigos que seguiram caminhos diferentes, alguns para o crime, ele escolheu trabalhar. Começou como office-boy e logo a direção da sua vida tomou um novo rumo, virou motorista particular de um grande empresário, o Sr. Emílio Estefan, um árabe que se tornaria um verdadeiro mentor.

Foi no banco da frente, dirigindo pelas ruas da cidade, que André viveu uma das maiores formações da sua vida. Durante 12 anos, absorveu como uma esponja tudo que pôde sobre negócios, cultura, entretenimento, lazer, e, acima de tudo, caráter. Aprendeu o valor da lealdade, da honestidade e do compromisso com a família. Mais que motorista, foi um verdadeiro parceiro de jornada. Permaneceu ao lado do patrão até os últimos dias de vida, e continuou servindo com respeito à viúva, Dona Julieta, por mais dois anos.

Emílio, pai de cinco filhos, cultivava em sua casa um ambiente de disciplina e generosidade. Uma das filhas, Sandra Estefan Jorge, teve papel fundamental na vida de André, foi ela quem o ajudou a desenvolver postura, comportamento e apresentação pessoal. “Ela gostava muito de mim e me deu muita educação”, relembra André, com gratidão. Foram lições que ele carrega até hoje e que ajudaram a moldar o homem que se tornaria.

Foi também ao lado de Emílio que André testemunhou uma das lições mais valiosas sobre visão de negócios, viu seu chefe comprar um prédio por 2 milhões e, um ano depois, vendê-lo por 6 milhões. Naquele momento, compreendeu o que era ter faro para oportunidade.

Com o tempo, André traçou seu próprio caminho como empreendedor. Investiu, prosperou. Teve passagem por Portugal, local onde se desenvolveu ainda mais como profissional. E hoje atua também como empresário de jogadores de futebol, está vivendo seu melhor momento, realizado, com estabilidade e cercado de amor. Ao lado da esposa, que está prestes a dar à luz o primeiro filho do casal, André se emociona ao falar do futuro. Seu maior sonho, agora, é proporcionar uma educação de excelência ao filho que está chegando, para que ele tenha as oportunidades que ele mesmo precisou conquistar com luta.

Em sua jornada como empresário, André não está sozinho. Ele tem ao seu lado dois grandes parceiros: Beto e Felipe Silva, sócios de confiança com quem compartilha seus investimentos e visões de futuro. Juntos, constroem oportunidades, geram empregos e transformam histórias.

Mas não foi apenas nos negócios que André decidiu fazer a diferença. Ele foi peça fundamental no projeto social liderado por Nuno Cobra, ex-preparador físico do imortal Ayrton Senna. Foi ali que André começou a tirar crianças das ruas através do esporte. Ajudava jovens a sonhar, levando muitos para testes em grandes clubes de futebol. “Ali eu comecei a dar um novo rumo para a vida de muita gente”, lembra com orgulho. Um trabalho silencioso, mas transformador.

Apesar de ter um pai com Alzheimer que já não o reconhece, André retribui com amor tudo o que recebeu. Cuida da mãe de 83 anos e vive com a serenidade de quem conhece o valor da caminhada.

" 50% é sorte, a sorte nos direciona no caminho da vida, no decorrer dela vão aparecer pessoas boas, que vai te levar num patamar mais elevado. Os outro 50%, é foco, repetição, e determinação!" André Alves.

Se hoje ele inspira, é porque um dia ele acreditou, André Alves é prova viva, de que mesmo nas curvas mais difíceis da vida, quem tem direção, propósito e coragem, chega longe, Muito longe...