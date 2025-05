Salve, salve simpatia, sabadou com atrações gratuitas na zona sul de São Paulo.

As atrações prometem encantar crianças, jovens e adultos com arte, imaginação e música. Prepare-se para um dia mágico onde a cultura floresce ao ar livre, sem precisar de ingressos ou formalidades, só chegar com o coração aberto.

Foto divulgação Projeto Sol.te





Zoic e o Destino do Mundo, Uma Viagem Intergaláctica pela Imaginação

Às 14h, no Conteiner Exposição, começa a jornada com “Zoic e o Destino do Mundo”, uma contação de histórias do projeto Sol.te que te contei. Inspirada no livro de Fernanda de Oliveira, a narrativa apresenta Jonas, um menino distraído com os cuidados do planeta, que conhece Zoic, um ser encantado que o leva por uma aventura além das estrelas, revelando a urgência de preservar a natureza.

Mas não é apenas ouvir histórias, é vivenciá-las. O projeto Sol.te transforma a oralidade em experiência sensorial, com música, corpo e brincadeiras. Um convite para famílias e pequenos leitores se reconectarem com a essência do conto e do encantamento. Contos tradicionais, narrativas afro-brasileiras, indígenas e autorais ganham voz, movimento e afeto.

Quando: Sábado, 17 de maio

Horário: das 14h às 15h

Local: Conteiner Exposição – Sesc Campo Limpo

Gratuito – Sem necessidade de retirada de ingressos

Cine-Concerto: Vida de Inseto – Som e Cor no Mundo Microscópico

Daniel Dantas Cine-Concerto: “Vida de Inseto”





Logo após, às 16h, é a vez do Cine-Concerto “Vida de Inseto”, um espetáculo que une cinema e música ao vivo, na Tenda Praça. A animação da Disney-Pixar ganha nova vida pelas mãos criativas da banda Caranguejo-Escorpião, que substitui a trilha original por uma composição inusitada e lúdica, com tambores, kalimba, xilofone, sax, brinquedos e sintetizadores.

A cada cena, uma nova melodia. A cada emoção dos personagens, um som que reverbera no peito. A história das formigas que se unem para enfrentar os opressores gafanhotos se torna ainda mais potente com esse toque artístico. Um presente sonoro e visual que encanta crianças e toca o imaginário de todos que se permitem sonhar.

Quando: Sábado, 17 de maio

Horário: das 16h às 17h40

Local: Tenda Praça – Sesc Campo Limpo

Gratuito – Sem necessidade de retirada de ingressos

Neste sábado, a zona sul de São Paulo será palco de encontros, histórias e melodias que alimentam a alma. Para quem busca cultura acessível, sensível e feita com amor, o Sesc Campo Limpo é o destino certo.