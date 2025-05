Salve, salve simpatia!

Onde falta tudo, ela oferece pão, carinho e esperança. Na Brasilândia, Vó Tútu transformou a fome em afeto e a cozinha em trincheira de solidariedade. Hoje vocês vão conhecer a história da Sra. Maria Paulina Avelino, carinhosamente chamada de Vó Tutu.

Arquivo pessoal Vó Tutu





Na Brasilândia, zona norte de São Paulo, um milagre acontece todos os dias, mas não é daqueles que se vê com fogos ou palcos, é um milagre silencioso, feito com farinha, amor, carinho e coragem. Ele nasce das mãos de uma mulher que decidiu transformar a dor do mundo em pão quentinho e esperança, essa mulher é a Vó Tutu.

Tudo começou em um dos momentos mais difíceis da história recente, a pandemia. Enquanto o mundo se fechava em isolamento, Vó Tutu abriu seu coração( após uma conversa com Deus), e sua cozinha, com poucos ingredientes e muita vontade de ajudar, ela preparou 100 pães e os distribuiu entre vizinhos. Na simplicidade desse gesto, revelou-se uma dura realidade, muitas famílias da comunidade estavam com fome, e não tinham sequer o básico para alimentar seus filhos.

Foi então que seus netos, Thalys, de 8 anos, e Mayan, de 12, entraram em cena. Comovidos com a ação da avó, gravaram um vídeo pedindo ajuda para continuar a produção dos pães. A internet fez sua parte, o vídeo viralizou, e as doações começaram a chegar. Com esforço manual, sem máquinas, sem luxo, Vó Tutu passou a produzir mais de mil pães por dia. O impacto foi tão grande que chamou a atenção do apresentador Luciano Huck, que ajudou na expansão do projeto.

Em 2021, o que começou na cozinha de casa se transformou em um verdadeiro centro de solidariedade. Com apoio do Programa Domingão com Huck, o espaço ganhou reforma e estrutura para crescer, hoje, o Instituto Vó Tutu distribui diariamente cerca de 2.000 pães e 300 litros de chá. Mas vai muito além disso, oferece apoio terapêutico gratuito, cursos profissionalizantes em parceria com o Senai, e, sempre que pode, entrega cestas básicas e kits de higiene para quem mais precisa.

Arquivo pessoal Vó Tutu





O Instituto conta com a força de grandes parceiros, como Moinho Anaconda, Restoclean, Sapucaia Sucatas, C3M Advogados e a ONG Por 1 Sorriso. Também tem o carinho de figuras como Padre Fábio de Melo e Paolla Carosella, que reconhecem a grandeza do que acontece ali, uma revolução silenciosa feita com pão e afeto.

Hoje, o nome de Vó Tutu está gravado na memória de uma comunidade inteira, não só como a mulher que alimenta, mas como aquela que ensina que a solidariedade é o ingrediente mais poderoso de todos! Na favela, onde muitas vezes falta tudo, ela prova que o amor, quando é repartido, se multiplica.

E assim, todos os dias, Vó Tutu transforma o simples ato de fazer pão em uma corrente de esperança que alimenta corpos, fortalece almas e inspira o Brasil.