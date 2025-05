iFOTO Esporte Mídia Esportiva Zuri





Entre becos e vielas de Osasco, zona Oeste de São Paulo, nasceu Wesley Wandrey Oliveira, ou como o mundo começou a conhecê-lo, Wesley Zuri. Criado na periferia, onde as oportunidades são escassas e os obstáculos são diários, ele entendeu desde cedo que, se quisesse mudar de vida, teria que lutar e lutar muito.

Começou a trabalhar aos 14 anos, vendendo doces em uma barraca improvisada na rua. Enquanto muitos sonhavam, ele já fazia. Montava a barraca em frente a uma escola e, depois do sinal, descia com ela até o ponto de ônibus. Era ali, no corre do dia a dia, que ele descobria na prática o que é empreendedorismo.

Mas a vida de um jovem preto, periférico, não é simples. Enfrentou dificuldades que muitos nem imaginam, falta de dinheiro, de apoio, de reconhecimento, preoconceito, descaso. Ainda assim, ele foi pra cima, a favela ensinou que a dor pode ser força, e ele decidiu transformar sua realidade com ação!

Aos 19 anos, Zuri abraçou de vez o empreendedorismo. Fez um curso técnico em Marketing na ETEC e fundou sua própria empresa. Hoje, aos 29 anos, trabalha com consultorias de marketing, fotografia e vídeo, captação e edição de conteúdo e transmissões ao vivo de eventos e jogos. Cada projeto carrega sua identidade e o orgulho de suas origens.

Atualmete mora com sua noiva Giovana, com quem constrói dia após dia, uma nova história, feita para inspirar outros jovens como ele.

"Ei, jovem de favela!"

Construa seu caminho com coragem, ação e criatividade!

Você carrega dentro de si a mesma força que fez o Wesley Zuri sair da barraca de doces na calçada pra se tornar um empreendedor respeitado, que entendeu rápido, que discilplina, não é opcional!

A quebrada ensina mais do que muitos livros( deixando claro que o estudo é fundamental), ensina a correr atrás, a se virar, a não desistir. E se você usar isso como combustível, vai longe.

Empreender na favela não é só sobre ganhar dinheiro — é sobre provar que a nossa origem não limita nosso destino.

Comece com o que você tem, onde você está. Sonhe grande, trampa firme e nunca se esqueça:

"Você é potência, você é mudança, você é o futuro."



Grande Zuri, que sua caminhada inspire e fortaleça quem ainda duvida do próprio valor!