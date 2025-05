Marcos Alonso Clarin cia. de dança





Hoje espetáculo gratuito!

Quem for ao Sesc Campo Limpo terá a chance de presenciar um espetáculo vibrante e inesquecível.

O passinho é mais do que dança — é uma manifestação cultural potente, nascida nos becos e vielas das comunidades do Rio de Janeiro. É criatividade em movimento, habilidade pulsando nos corpos jovens, força que brota da periferia com orgulho e identidade.

Com passos ligeiros, repletos de originalidade e atitude, o passinho tornou-se símbolo de resistência e expressão, rompendo fronteiras e levando o talento da favela aos grandes palcos do Brasil e do mundo. É arte que pulsa do chão, que nasce do cotidiano e inspira novas gerações a sonhar.

Agora, vamos falar de "9 ou 80", espetáculo da Clarin Cia. de Dança:

Um trabalho cênico que se utiliza do passinho para contar duas tragédias reais: as 9 mortes durante a dispersão de um baile funk em Paraisópolis (SP) e os 80 tiros disparados contra o carro de uma família em Guadalupe (RJ). Somam-se a esses casos tantas outras histórias silenciadas pela mídia, mas jamais esquecidas por quem vive na pele os impactos da desigualdade.

Essa narrativa coreográfica marca a união entre o Rio de Janeiro e São Paulo, revelando no palco a vida dos dançarinos das periferias dessas cidades, suas dores, suas lutas, sua potência.

Em março de 2024, o passinho foi reconhecido como Patrimônio Imaterial do Rio de Janeiro — e este espetáculo celebra esse marco. Utilizando letras de funk como trilha de memória e resistência, "9 ou 80" percorre a história da dança e da música, refletindo sobre suas transformações e significados ao longo do tempo.

A obra toca em feridas sociais: o preconceito, o racismo, a homofobia, a gordofobia, a desigualdade. Mas também revela a beleza que emerge da adversidade. Mostra que, mesmo diante de tantas barreiras, os jovens periféricos encontram na dança um abrigo, uma voz, um caminho.

"Ou 9 ou 80" é um chamado à vida. Um grito de humanidade. Um convite para celebrar, por meio dos corpos que dançam, a esperança que insiste em não morrer.





O espetáculo Ou 9 ou 80 será gratuito no Sesc Campo Limpo, na Tenda da praça, hoje 03/05/2025 das 16h ás 17h.



Ficha Técnica

Direção Artística

Kelson Barros

Consultoria Artística de Passinho

Iguinho Imperador

Intérpretes-Criadores

Alissin VK

Juju ZL

Lilian Martins

Mario MLK Bros

Weverton d’Souza

Pablinho MJ

Russin DB

Lukethy

RD Ritmado

Yoshi Mhoroox

Figurino

Gabriela Araújo

Kelson Barros

Trilha Sonora

DJ Seduty

Yure IDD

Design de Luz

Renato Lopes

Kelson Barros

Produção

Produtor: Kelson Barros

Produção Executiva: Cazumbá Produções Artísticas