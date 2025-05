Thiago Simpatia Capão visto de cima

Salve salve Simpatia, cheguei!

Agora sou colunista do IG! Chegou a hora da favela mostrar toda sua potência. Vamos falar de esporte, empreendedorismo, culinária, saúde, cultura, lazer, shows e muito mais. A quebrada tem voz e merece ser vista com respeito!

Passei por vários veículos de comunicação, Globo, Band, Rede TV, Uol..Em Cada um desses lugares aprendi muito, agora chego no IG para fazer algo diferente, sempre com verdade, alma, competência e propósito!

Venho da periferia, cresci no jardim Piracuama Campo Limpo, zona sul de São Paulo.

A favela me deu anticorpos para o mundo, fui formado na vida antes de qualquer formação acadêmica, ali no dia- dia da quebrada, aprendi a enxerguar as potências onde muitos veem carências! Existem pessoas que vão nas favelas para conhecer, quando chegam parecem que estão num zoológico, elas olham para as crianças com um olhar ridículo, mais ou menos assim: "nossa olha que lindinho aquele menino descalço" Isso me deixa P#%*

Por isso a partir de hoje através da nossa coluna, as pessoas vão chegar nos guetos com mais respeito!

Tudo que vivi na favela, somado aos estudos, e a correria diária de trabalho, me moldou como Profissional e ser humano. Por isso posso falar com propriedade sobre a periferia, porque eu venho dela, conheço de perto, vivi na pele.

A favela é potência, criatividade e resistência!

Agora aqui no IG, quero mostrar tudo isso com meu olhar, daquele jeitinho Simpatia de ser.

Thiago Simpatia





De segunda á sábado, temos um encontro marcado por aqui, Cada dia um tema diferente:

Segunda feira Empreendedorismo:

Histórias reais de empresários que tem na favela sua origem, e com muito trabalho e foco, chegaram em outro nível de excelência. Negócios nascem todos os dias nas quebradas, vamos falar de quem gera renda, cria soluções e movimenta bilhões nos becos e ruas. Empreendedores periféricos, inovação e consumo consciente da favela.

Terça feira saúde na quebrada:

Um mergulho nos desafios e soluções que a periferia encontra para cuidar da saúde. Vamos falar de como cuidamos dos nossos idosos, das mulheres, crianças e de toda comunidade. A ideia é também apontar as dificuldades que a população encontra para ser atendida no sistema público de saúde. E também mostrar as mães que são "médicas" sem diploma, por não conseguirem atendimentos, elas tem que se virar para cuidar da família.

Quarta feira Esporte:

Histórias inspiradoras de como o esporte transforma vidas nas favelas, quando a criança, o jovem tem um estimulo, tudo vira ferramenta de discilplina, autoestima e fuga das drogas. Respirar esporte é transformar o futuro.

Quinta feira Culinária, sabor da favela:

A culinária que nasce do improviso, da tradição e criatividade.

Da feijoada da dona Josefa, ao hambúrguer gourmet do paulinho do morro. Uma explosão de sabores, histórias e receitas que alimentam o corpo e o coração.

Sexta feira favela show:

Sexta é dia de falarmos de música, eventos, festas e artistas que animam o fim de semana nas quebradas. A ideia é mostrar tudo que faz o povo dançar, curtir e celebrar.

Sábado Cultural:

A potência cultural da quebrada será comentada aqui! Artistas e movimentos que fazem da periferia um dos maiores palcos do mundo, o espaço que vocês queriam, nasceu!

Vem com o Simpatia que vai ser lindo!