Divulgação “Bas Fond – Um conto urbano e suburbano” expõe a violência oculta da cidade em uma emocionante narrativa





A cidade que já foi maravilhosa e, por conta da violência diária, perde aos poucos o brilho é o palco para a trama policial do jornalista e escritor Felipe Benício. “Bas Fond – Um conto urbano e suburbano” traz à tona uma realidade carioca que só alguns vivenciam, mas que choca quando ganha os holofotes através da denúncia de um jornalista. Publicado pela editora Ases da Literatura, a ficção que temos traz ainda cenários como o Pará e a distante Europa.

No centro da trama temos o protagonista Mário Mariano, um jornalista recém-formado que, sem muitas oportunidades, aceita um trabalho como repórter em um jornal em vias de falir. Durante os primeiros dias no novo emprego, publica uma matéria exclusiva sobre uma prostituta vítima de abuso sexual. Mas, com as atualizações do caso, o inexperiente repórter vai descobrir o envolvimento de nomes importantes da política e da polícia da região, ao passo que expõe as desigualdades sociais e de poder na capital.

Divulgação Submundo do Rio de Janeiro nos anos 1990 ganha espaço em livro de Felipe Benício





“BasFond – Um conto urbano e suburbano” tem bases criadas sobre as vivências do autor que começou a carreira como repórter no jornalismo policial. A partir do contato direto com o ofício, o autor traça um panorama histórico do jornalismo do nosso país. A trama conta com detalhes descritivos e perfeitamente ambientados do Rio de Janeiro do final do século XX onde mesmo aqueles que nunca conheceram a cidade são capazes de, por exemplo, caminhar junto com os personagens pelo Catete, bairro que, no passado, sediou o palácio da Presidência da República.

Felipe Benício cria pontes para que o leitor possa viajar do Rio da década de 1990 até a alta sociedade de Belém (PA) nos anos 1960. Em um texto dinâmico e que conquista logos nas primeiras linhas, é fácil entender porque a trajetória de Mário Mariano não terá fim em BasFond “Novos livros darão continuidade ao percurso profissional do jornalista, que se conectará a outros momentos-chave da história brasileira”, promete o autor.

