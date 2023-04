Divulgação/Heloisa Bortz Grace Gianoukas em Nasci pra ser Dercy

A atriz veterana do humor brasileiro Grace Gianoukas , 59, dá vida novamente a Dercy Gonçalves (1907-2008) – uma das maiores humoristas que o país já teve – no espetáculo "Nasci pra ser Dercy". Sozinha no palco e com apenas alguns poucos objetos cênicos, a atriz tem os olhares do público voltados exclusivamente para ela e termina ovacionada por seu talento na atuação – encarnando com destreza personagem tão peculiar – no canto, no timing, na habilidade de fazer rir. Além da atuação de Grace à altura do ícone que é Dercy Gonçalves, alguns momentos da peça contam ainda com uma narração em off de Miguel Falabella .

Pela estrutura do texto de Kiko Rieser , que também é o diretor, Grace entra em cena com atuação ainda tímida. Ela interpreta inicialmente uma outra atriz, Vera Finarelli, que se candidata ao papel de Dercy Gonçalves no cinema. Por vezes, Vera e Grace parecem se confundir uma com a outra, por serem atrizes, terem a mesma idade, na admiração pelo trabalho de Dercy. Mas, ao longo do teste para o tal papel no cinema, em um apagar de luzes, Grace e Vera tornam-se a própria Dercy. A postura do corpo (Bruna Longo), a voz (André Checchia), o ritmo, tudo muda instantaneamente na atuação de Grace. E o espetáculo ganha ritmo, contando causos polêmicos e engraçados de Dercy.

O enredo passa por diversas situações da vida de Dercy Gonçalves: quando ela teria enfrentado censores da Ditadura Militar-empresarial do Brasil, sua relação com os homens e o sexo, suas descobertas no teatro e seu jeito de inová-lo. Para tanto, Grace se dá ao público de corpo e alma, apresentando inclusive números musicais e chegando até a mostrar um dos seios, como a própria Dercy faria, sem nenhum pudor. O ritmo do espetáculo só evolui, sendo coroado com um final emocionante a partir de elementos do texto que surgem em consonância com o cênico.

A peça chega à última exibição da sua segunda temporada no próximo sábado, 22, no teatro Opus Frei Caneca, dentro do Shopping Frei Caneca, na Consolação, centro de São Paulo. Em seguida, já inicia a terceira temporada em uma turnê por cidades de cinco Estados do país: Campo Grande (MS), Rio grande (RS), Caxias do Sul (RS), Teresina (PI), Brasília (DF), Botucatu (SP), Marília (SP) e Campinas (SP), de 29 de abril a 17 de junho.

SERVIÇO

“Nasci pra ser Dercy”

Última exibição da segunda temporada: 22 de abril

Local: Teatro Opus Frei Caneca – Rua Frei Caneca, 569 - Consolação, São Paulo

Horário: 16h

Classificação: 16 anos

Duração: 80 min

Ingressos (clique aqui) : de R$ 30 a R$ 110