Reprodução Web Encontro Mirim: Valentina Couto participa de evento feito pela Globo

Na última segunda-feira (28), a Rede Globo de Televisão promoveu o primeiro encontro reunindo talentos mirins e adolescentes que atuam nas novelas em exibição. Participaram os artistas que estão no elenco de "Amor Perfeito", "Fuzuê”, “Terra e Paixão" e também da próxima novela, "Guerreiros do Sol”, que está sendo produzida para a Globoplay.



Durante o evento, foi realizada uma dinâmica que visava proporcionar aos jovens atores a oportunidade de se conhecerem melhor e trocarem experiências entre si. Essa iniciativa é especialmente relevante, pois permite que os participantes compartilhem os desafios e aprendizados que estão vivenciando neste momento tão enriquecedor de suas carreiras nas novelas atuais.

A Rede Globo, ao promover essa dinâmica, reforça sua importância como agente facilitador no estabelecimento de conexões entre crianças e adolescentes, proporcionando uma interação mais intensa entre os elencos de diferentes produções. Essa troca de experiências não apenas os aproxima, mas também estimula e motiva cada um deles, fortalecendo os laços entre os jovens talentos.

A dinâmica foi cuidadosamente organizada pelos psicólogos da Globo, profissionais dedicados a garantir o bem-estar emocional e o desenvolvimento saudável dos atores mirins e dos adolescentes envolvidos. Além das psicólogas, Thaís Gomes, Marina Baldez, Luísa Scalon e Bianca Fassano, também estiveram presentes as preparadoras do elenco, Mareliz Rodrigues e Fabianna de Mello e Sousa, todas desempenhando um papel fundamental na orientação artística e no crescimento desses jovens artistas.

Dentre os presentes, destaca-se a presença de Valentina Couto, conhecida por seu papel como Suzy em "Terra e Paixão". Além dela, também marcaram presença outros jovens talentosos, como Fred Garcia, Felipe Melquiades, Matheus Assis, Maria Carolina Basílio, Davi Queiroz, Valentina Melleu, Ygor Marçal, Vitória Pabst, Theo Matos, Maria Flor, Alana Cabral e Davi Moreth.