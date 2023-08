Nesta segunda-feira (28), a atriz Gloria Pires participou do programa 'Encontro' e conversou com a repórter mais queridinha do momento, Tati Machado. A atriz falou sobre o fim do seu contrato com a TV Globo e revelou que está há 54 anos colaborando com a emissora.

Leia também Maisa se manifesta sobre caso de Larissa Manoela



A atriz está fazendo seu último papel na casa, ela dá vida a personagem 'Irene' na novela 'Terra e Paixão', comandada por Walcyr Carrasco. "Um ciclo que está se encerrando. Tinha muita preocupação em encerrar esse ciclo com uma personagem que representasse essa minha trajetória aqui na Globo, onde construí toda a minha carreira", afirmou.

Gloria Pires é entrevistada por Tati Machado no 'Encontro' — Foto: TV Globo Gloria Pires é entrevistada por Tati Machado no 'Encontro' — Foto: TV Globo



Segundo Gloria tinha dias que ela chegava a gravar de 15 a 16 cenas por dia. A atriz também revelou que mesmo com longos anos de profissão ela ainda sente um frio na barriga. "Sempre bate (o frio na barriga) e as borboletas no estômago, graças a Deus. Sempre busco o frescor nos meus trabalhos. Estou me divertindo com esta novela do Walcyr. Trabalho com um elenco maravilhoso. Há uma troca verdadeira, sadia e alimenta a alma", contou.