Hoje (23), aconteceu o chá revelação do filho de Mirella Santos e Gabriel, popularmente conhecido como Zinho. Através de uma live feita no Instagram, o chá revelação contou com mais de 1 milhão de espectadores para saber o sexo do bebê de Mirella e Zinho.



O nome foi revelado em transmissão através de uma cantora e efeitos especiais, assista!

mirella vai ser mãe de menina, a luna! 🩷 pic.twitter.com/pYMl1UlBsO — ؘ (@reasonretche) August 23, 2023



A filha de Gabriel e Mirella irá se chamar Luna.