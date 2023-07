LEO DIAS Leo Dias

Hoje não foi um bom dia para a equipe do site do jornalista Leo Dias. Após o site ficar instável durante uma parte do dia, alguns colaboradores receberam um aviso nada agradável via whatsapp.

A demissão em massa chocou os colaboradores que estavam ali presentes e que compraram a ideia do jornalista em ter seu próprio site. Uma pessoa ligada ao portal nos informou que foram contratados mais de vinte profissionais para fazer matérias e foi combinado salário, horários e datas. E agora, sem mais nem menos, foi feito um disparo automático no WhatsApp com uma lista dos colaboradores que vão permanecer na equipe e os nomes que não estivessem na lista, foram desligados.

O profissional do RH que fez o comunicado ao time do site, também informou que o recado era o último ato fazendo parte da equipe. "Pedi para checarem com o Léo quem continuaria no time dele solo, e me passaram os seguintes nomes: Alexia, Daniella, João Victor, André Junior, Carlos Eduardo, Karol Gomes, Daniel e Maria Clézia", informou na mensagem.

Após essa covardia feita com seu time de jornalistas, especula-se que o jornalista estaria "buscando o balde" de volta ao 'Metrópoles'. Essas conclusões foram feitas após Léo Dias publicar uma foto ao lado de Lilian Tahan, dona do portal.

Segundo fontes, Lilian estaria disposta a receber Léo Dias de volta. Mas, agora, com uma equipe reduzida. As negociações avançam e tudo indica que Léo Dias vai retornar para buscar seu balde no Metrópoles.