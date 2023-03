Reprodução Bruno Barreto





O influenciador digital Bruno Barreto, realizou um dos seus grandes sonhos ao entregar as chaves da casa própria para sua mãe Patrícia da Cunha. Trabalhando na internet desde 2015, o criador de conteúdo com mais de 800 mil seguidores no Instagram, afirmou com exclusividade para a coluna que esse foi um dos momentos mais marcantes da sua trajetória.



"Ver a felicidade da minha mãe quando entreguei a chave da casa foi incrível. Somente quem conhece a nossa história de vida sabe o quanto essa conquista é significativa. É uma alegria tão grande que fica impossível dizer com palavras", comentou.



Além desse sonho, Bruno já conseguiu conquistar sua própria casa e comprou seu carro com o dinheiro recebido em seu trabalho na internet, o que tem levantado ainda mais o leque das possibilidades que as redes sociais têm dado com essa nova definição de trabalho.



Acontece que, segundo um levantamento realizado pela Mediakix, o mercado de Influenciadores digitais movimentou, mundialmente, cerca de US$4 bilhões em 2017, e esses números têm aumentado de forma significativa durante os anos seguintes.



Ainda de acordo com os dados, os brasileiros ocupam atualmente o segundo lugar entre os usuários que mais passam tempo nesses canais. Ainda que se tenha poucas informações sobre os rumos que o trabalho de influencer irá ser levado, é preciso ter a certeza do seu grande valor junto a empresas que não serão deixadas de lado facilmente.