Reprodução João Kepler, Bianca Andrade, Jorge Kotz e Felipe Titto

Como falar em business e networking e não lembrar de Bianca Andrade (Boca Rosa), Felipe Titto e João Kepler, ambos são conhecidos pelo talento em empreender e alavancar negócios e marcas. Em um bate-papo exclusivo com a coluna, Kotz nos contou detalhes da parceria com as personalidades.

Reprodução Bianca Andrade e Jorge Kotz

O jovem Jorge é adepto a criar conexões entre empresários e sempre ressalta em suas imersões a importância do networking, abordando assuntos como marketing, vendas, gestão de equipe, liderança, entre outros temas pertinentes. "O primeiro contato com eles aconteceu através de agências mesmo e a partir disso a gente criou uma certa relação, especialmente com João Kepler e Felipe Titto que já participaram de várias edições do X Business. Tanto o Titto como a Bianca Andrade, foram escolhidos porque representam uma grande massa e principalmente porque são uma grande referência pra geração Z, que a meu ver, hoje e cada vez mais, vem se tornando uma grande fatia do mercado econômico do Brasil e do mundo inteiro", revelou.

Reprodução Jorge Kotz e João Kepler

Agora vocês entenderam o porquê de Bianca Andrade, Felipe Titto e Kepler terem sido parceiros dele, né? "O Felipe Titto por seu jeito despojado de ser, a Bianca por ser arrojada, talentosa e mestre no que faz; sobretudo por ambos terem uma mente empreendedora fora da curva, além de influenciar essa nova geração a correr atrás dos seus sonhos. Esse foi um dos motivos pelos quais eu decidi convidá-los para o palco do X Business. Ao mesmo tempo que eles incentivam os mais novos, trazem a modernização para a geração mais tradicional. Já o João Kepler, nós temos uma relação um pouco mais longa, inclusive recentemente fui incentivado por ele a abrir um Pool de investimentos dentro da minha Fraternidade, a X Diamond. Ele tem uma expertise incomum e são poucas as pessoas que realmente conseguem pensar como ele, unindo a visão de uma pessoa jovem com toda a experiência de longos anos de atuação no mercado. Com toda a certeza é um dos maiores exemplos para todas as gerações e por isso não penso 2x em convidá-lo para nossa grade de palestrantes em minhas imersões. Me conecto apenas com pessoas que eu me identifico e tudo aconteceu de uma forma bem espontânea, sabe?"

Segundo Jorge, além de Titto, Bianca Andrade e João Kepler, o jovem também já fez parcerias com Caio Carneiro e outros grandes nomes. Fica aí a dica para quem quer obter sucesso empreendendo, se conecte com pessoas que têm os mesmos interesses e sonhos que você.