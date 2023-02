Divulgação Monalysa Alcântara

Monalysa Alcântara é a nova coordenadora do Miss Universo Piauí. Ela, que foi a primeira representante do estado a conquistar a coroa nacional do concurso em 2017, aceitou a missão e assumiu o desafio de estar à frente da franquia do Miss Universo Piauí. Ela contou que vinha recebendo uma série de pedidos dos fãs há alguns anos para que ela aceitasse esse desafio, mas não enxerga que esse foi o momento certo.

“Desde que entreguei a minha coroa, sempre estive envolvida nesse mundo, seja como apresentadora, jurada ou espectadora. Carrego dentro de mim desde então um grande desejo de retribuir tudo que o ‘’Mundo Miss’’ me proporcionou , pensei por muito tempo de que maneira eu poderia fazer isso, até que no ano passado veio a possibilidade de estar a frente da franquia do Miss Universo Piauí e o desejo se uniu a essa oportunidade de me tornar coordenadora do concurso no meu estado. Há alguns anos venho recebendo pedidos dos fãs para que isso virasse realidade, mas acredito que tudo acontece no momento certo! Sinto que hoje estou preparada e com experiência suficiente para encarar esse desafio”, disse Monalysa Alcântara, que ficou entre as 10 colocadas do Miss Universo.

Ela relembrou sua vitória histórica para seu estado e falou sobre os desafios que deve encontrar nesse primeiro ano sob a coordenação do concurso. “Boas sementes foram plantadas no meu estado após a minha vitória, que levou o 1º título de Miss Universo Brasil para o Piauí, tivemos ótimas classificações desde então, mas com a pandemia, os concursos pararam de acontecer. Por isso, o nosso primeiro desafio é voltar a realizar um evento bem organizado e estruturado, que não acontece desde 2019, e conectar o concurso com o público novamente. Nosso anseio também é elevar o nível do certame e transformá-lo em um verdadeiro show”, explicou.

Monalysa conta que as seletivas vão começar no próximo mês e que contarão com uma grande cobertura televisiva. “As Etapas iniciais irão acontecer em março, por todas as regiões do Piauí, de Norte ao Sul, iremos em busca da nossa Miss Universo Piauí, tudo isso com grande cobertura televisiva”, detalhou.

Presente no Hall das Misses que trouxeram a aura da representatividade aos concursos, Monalysa ressalta que os tempos são outros e que os impactos são impossíveis de ser medir. “Há alguns anos eu costumava questionar essa falta de representatividade, inclusive de mulheres como eu, mas logo entendi que era preciso dar o primeiro passo para que houvesse grandes mudanças, como outras misses fizeram no passado. Os tempos são outros para o mundo Miss, nunca se viu tantas transformações como nos últimos anos, acredito que esses impactos são impossíveis de se medir. O Miss Universo Piaui é a plataforma que acredita que a representatividade é imprescindível para a renovação do concurso”, disse.

“O Miss Universo Piauí vem com uma nova era, em busca de unir propósito, realizar sonhos e impactar vidas de mulheres Piauíenses, para que possam ser transformadoras aos olhos de mulheres pelo país inteiro como foi com a minha história", concluiu.

