Foto divulgação Alcione e Nando Cunha

Como bom noveleiros que somos não poderiamos deixar de dar uma nota sobre o Joel interpretado pelo ator Nando Cunha e Marineide interpretada por Flávia Reis, na novela 'Travessia'



O garçom terá um momento super especial com sua esposa no bar Encanto da Vila. Dessa vez, o jogo virou viu? Estamos acostumados a ver Joel sempre animando todos com seu carisma e sua dança, hoje quem dançará será o garçom ao lado de sua amada Marineide.

Foto divulgação - Nando Cunha e Flávia Reis Nando Cunha e Flávia Reis

O capitúlo de hoje está imperdível, contará com cena de beijo romantico e participacao especial da cantora Alcione. Travessia promete, hoje!