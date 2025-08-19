Acervo Pessoal PR Nilda Raw

Términos inacabados – Episódio 44 – Penúltimos episódios

“Hoje, graças a Deus, a verdade se des-

cobriu: veio a saber-se que as mulheres

escolhem com pleno conhecimento do que

fazem. Comparam, examinam, pesam, e

se decidem por um, depois de verificar

nele a preciosa qualidade que procurara.

Essa qualidade é... a toleima”

Machado de Assis





A quadrilha de Franz jamais foi presa, sequer processada. No País da impunidade seletiva sempre havia alguém que fazia desparecer provas, processos, multas, jurados e cadáveres. Ouvia-se aqui e ali que o grupo Vindicta Fidelis mudara de foco e resolveu passar a punir quem usasse a Inteligência Artificial -- ou como Jerusa preferia chamar, INN, Inteligência não Natural -- para publicar textos sem reputar a autoria devida ao algoritmo campeão de vendas.

De certa forma, a campanha de Franz funcionou, muitos premiados, com medo da fama dos vingadores, passaram a se denunciar quando usavam os recursos patéticos que estavam levando aquela geração a uma atrofia da imaginação e a um irreparável déficit cognitivo.

Muitos diziam que negar o Enciclopedismo do algoritmo era uma atitude reacionária e que nada poderia impedir a marcha do progresso, mas a resposta de Jerusa era o aforismo de quem hoje seria considerado um otimista, Arthur Schopenhauer:

"Há épocas nas quais o progresso é reacionário e o reacionário é progressista"

Jerusa escreveu sua saga, ganhou prêmios literários e foi convidada para ser imortal. Ao saber que ocuparia a vaga de um de um político, declinou. Logo depois do acidente voltou a morar com Braz Meson. Foi uma reconciliação sem festejos ou euforia. Uma reunião tácita e discreta. Isso já faz 11 anos.

Conservam até hoje uma pequena editora em sociedade através da qual realizaram uma razoável quantidade de obras e referencias acadêmicas às obras de Machado, e fizeram desta casa publicadora “Tolas” sua principal atividade profissional.

Cansada da toxicidade das pautas da moda e das letras engajadas Jerusa publicou poesia experimental e um novo gênero de ficção a qual apelidou de literatura não alinhada. Ela e Braz reuniram-se novamente através da dissonância original.

Braz mantinha sua bem-sucedida carreira de influencer, mas mudou completamente o foco de suas abordagens. Passou a se autoproclamar "afluencer", o que, considerando seu passado, não deixa de ser um fato de algum mérito, discreto. Muito discreto.

Continua