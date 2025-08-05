Nilda Raw (O.S.T.) 2022 Começo dos Términos













Episódio 40 – Gratidão não é amor

Com a repetição da frase Dr. Ernesto já não estava convicto que o texto “A queda que as mulheres” traduzido por Machado, alegado objeto de parte da encrenca na qual estavam metidos fosse de todo falso. Se depois de tudo, ela ainda é capaz de exclamar “Meu Braz?” é porque a vulnerabilidade feminina é mesmo incontrolável diante da potência do XY.

E Jerusa realizou o que estava imaginando desde que o conheceu na casa em Cosme Velho há menos de um dia.

Levantou-se, e debruçada sobre a cama, tocou os lábios de Ficci com uma delicadeza diafana. O que era para parecer uma despedida seca e discreta despertou um desejo desproporcional em ambos.

Ele fechou os olhos pois era o tipo de beijo umido e adesivo que ninguém sabe ao certo se aconteceu com a intenção de desenvolvimento ou se estava no terreno fértil do desejo interrompido, o que só faz torna-lo mais obcessivo. Onirico ou não, ele entendeu que o que nunca começara estava terminado.

Jerusa recuou para a poltrona.

‘O que posso te dizer Jerusa?’

“Que tal nada?” ela pensou.

“Sou grato, ele prosseguiu, pelo nosso encontro, sei que você tem muitas perguntas. Aos poucos poderia até te responder. Se você conseguir recuperar aqueles dois livros do baú.. eu realmente preciso, uma parte da minha vida pertence a isso.

‘A minha também’ suavizou Jerusa

Ela fixou seus olhos na bolsa deixada sobre um banquinho. Só agora teve consciência plena do que fez durante a confusão na estrada, Ela não tinha total certeza de ter enfiado os dois livros do Machado. Se Ficci apenas soubesse que ele estava a 1.20 metros de sua obcessão. Chegou a cogitar confessar o roubo. Roubo não, confisco ou resgato. Confessar e entregar os diários sãos e salvos e sumir para sempre.

Mas isso acabaria com a perseguição? Ficci se livraria do perigo? E ela? Estaria marcada para sempre, independentemente do encaminhamento daquelas obras?

E Afanes? Qual seria o seu destino?

‘Se você apenas me entendesse?’ insistiu Ficci

Jerusa fez apenas um gesto minimalista:

“Quem sabe?”

E Ficci teve uma visão: Penélope se aproximava oferecendo um chá e falava uma sequência de palavras que ele não conseguia ouvir direito. Foi quando sentiu um violentíssimo apito no ouvido acompanhado por uma dor de cabeça occipital lancinante, levou as mãos à cabeça e, exausto, esticou-se na cama.

Ficci entrou em um estado agudo de confusão mental.

Continua