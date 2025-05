Acervo Pessoal PR Diário

Clique para editar o texto





Episódio 20 – Términos inacabados

Negacionismo é o método informal para manter a calma quando o vento sopra a favor do incêndio.

Ambos ficaram paralisados por alguns segundos, Ficci fez um gesto para que Jerusa mantivesse silencio enquanto a porta continuava a ser esmurrada.

Ele então afastou-se alguns metros buscando algo dentro de um armário na sala ao lado.

Num impulso arriscado Jerusa debruçou-se sobre a mala, retirou o diário do saco de veludo que o envolvia. Ela o substituiu pelo primeiro livro que retirou da estante. Escondeu-o sob as vestes, no peito, fazendo com que a região dos seios quase dobrasse de volume.

Ficci voltou um pouco ofegante, olhou desconfiado, e displicentemente fechou os baús.

‘Vamos por aqui.’

‘A porta. Tem gente irritada na sua porta’ observou Jerusa.

‘Esquece. Eles vão arrombar, vamos sair agora.’

‘Mas, e as minhas coisas, a bolsa?’

‘Agora’, Ficci gritou e repetiu enfático ‘Agora’.

Ela o seguiu obediente, resignada, sem saber como resistir ou contestar

Eles subiram, mas foram na direção oposta do local por onde ela havia entrado.

Jerusa estava mais emocionada do que assustada, carregava aquele documento que poderia ser a peça mais significativa da literatura no Brasil. Na verdade, para ela, da literatura mundial. Não era fetichismo, nem tampouco pela ideia de colecionismo. Ela, ao contrário de vários de seus amigos, achava que o papel dos colecionadores era vital na preservação da cultura. Já seus ex-amigos da Pós da Universidade chamaram os bibliófilos de ‘apreciadores de capas’, ela os ridicularizava porque sabia que mais de uma vez foram estas pessoas as quais, literalmente, impediram o desaparecimento da história.

Parecia contradição, como justificar então a subtração de um item do Dr. Ficci?

Ele riu de si mesma ao pensar em sua autoindulgência: substituir roubo na cara dura por subtração. Afinal o contágio psíquico realmente funciona: pensava como um político que justifica o roubo como uma contingência do poder. Riu constrangida e continuou andando e seguindo Ficci naquilo que parecia ser um caminho alternativo secreto.

‘Você pode me deixar no hospital?’

Apesar da veemência e daquilo que parecia ser uma convicção delirante defendida pelo Dr. Ficci, Jerusa decidiu que não estava convencida de toda aquela teoria conspiratória. E mesmo que ele tivesse alguma razão, ela deduziu, sozinha

‘E se a ameaça existisse de fato ela não achava que o perigo estava direcionado a ela.

“Deve ser algum problema dele. Algum ex-paciente vingativo. Uma namorada da terceira idade querendo atenção. Um colecionador desesperado por alguma edição rara”

“Vindicta fidelis era só uma mera projeção. A projeção de uma culpa.”

Negacionismo é o método informal para manter a calma quando o vento sopra a favor do incêndio.

Continua