Episódio 9

“Eu sou a carta”

Voltei a mim. E o mais peculiar é que parecia mais leve, sem amarras. Isso era uma droga ou estava sob a influência de uma força que nunca havia experimentado?

‘Não quero atrapalhar, mas o s.r. é um livreiro, um colecionador? Achei que aqui fosse uma livraria.

‘Aqui? Um Alfarrábio? E soltou uma risada fantasmagórica.

E prosseguiu

‘Não, senhora. E não sou colecionador, sou apenas um espírito que guarda livros, um fantasma que preserva a memória das letras. As letras dos mortos. Afanes foi só mais um assistente, mas não soube honrar o legado.’

Um vento gelado atravessou as janelas e ele seguiu a trajetória da lufada como se a visse. Queria ir embora dali, apesar de sentir uma leveza paradoxal. Como poderia ser que num ambiente pesado eu desafiasse a gravidade.

Seria o chá?

‘Bem, o Sr. pediu, vou direto ao ponto. Por muitas razões desde a adolescência fui muito impactada pelos livros do Machado de Assis.’

Ele se agitou na poltrona e seu semblante mudou completamente,

Eu segui falando:

‘Se me perguntar por quê? Não saberia responder. Mas a leitura de Dom Casmurro mudou meu modo de pensar aos 16 anos.

Ele largou a xicara, e praticamente a derrubou.

‘E desde então escrevo diários. Tive uma discussão com meu ex num casamento que já caminhava para a falência. E foi durante uma discussão sobre o texto “A queda que as mulheres têm pelos tolos’ que tudo ficou claro para mim.

Mas jamais pude acreditar que Machado tivesse escrito tal texto. Escrevi sobre isso no diário e tenho certeza de que se uma parte do conteúdo for divulgada vou ter grandes problemas. E estes diários foram roubados.

‘E qual a relação disso com sua visita aqui?’

‘Ele me disse ‘Só conheço uma pessoa que pode ter uma resposta para você, e me deu seu cartão. Este aqui que já lhe mostrei.’ E apresentei o cartão pela ele que o examinou com algum desprezo, seguido de perplexidade.

‘Então ele lhe falou da carta? ‘

‘Sim, mencionou uma carta, mas foi vago’

'Agora entamos em um campo desconhecido Jerusa'

Eu gelei porque a cara e a voz dele mudaram completamente. Não acredito em nada disso. Não acho que há reencarnação, Nem que os espíritos estão por aí. Nem que existam forças sobrenaturais as quais não possam ser explicadas pela ciência. Foi quando ele falou:

‘Eu sou a carta!’

Mas aquela transformação simplesmente estava no campo do inexplicável. Por isso nem tentarei.

Continua