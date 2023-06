The Music Journal Brazil Netflix: assista ao trailer de “Depois do Universo”, estrelado por Giulia Be

A plataforma de streaming Netflix disponibilizou no YouTube um emocionante trailer da produção audiovisual Depois do Universo , filme protagonizado por Henrique Zaga e pela cantora Giulia Be . O teaser foi inicialmente apresentado durante o Tudum: Um Evento Mundial para Fãs .

Romance, música, esperança e muita emoção são as palavras que ditam o ritmo do trailer de Depois do Universo .

O filme é uma história de amor que fez parte da programação do evento virtual Tudum:Um Evento Mundial para Fãs , onde estreou seu trailer para os fãs Netflix do mundo todo que acompanhavam a transmissão durante o bloco dedicado às produções nacionais.

“Quando vi o nome do filme em inglês (Beyond the Universe), entre tantos títulos grandes da Netflix no trailer do Tudum, confesso pra vocês que chorei” , conta Giulia Be .

“Tem sido uma trajetória realmente muito bonita, desde a preparação até este momento, vendo a repercussão do longa às vésperas de ganhar o mundo” , completa Henrique Zaga .

Na trama do longa-metragem, Nina (Giulia Be) é uma jovem e talentosa pianista que vê seus sonhos se perderem entre sessões de hemodiálise e a espera por um transplante de rim. Mas o romance com o jovem médico Gabriel (Henrique Zaga) a ajuda a superar suas inseguranças e lutar por seu objetivo de tocar nos palcos junto à Orquestra Sinfônica de São Paulo .

Depois do Universo ainda conta com João Miguel, Othon Bastos, Rita Assemany, Leo Bahia, Viviane Araújo, Isabel Fillardis e Denise Del Vecchio no elenco.

O filme é uma produção da Camisa Listrada com direção de Diego Freitas, que também assina o roteiro com Ana Reber e tem como produtores André Carreira e Luciano Reck .

Confira o trailer: