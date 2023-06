“Ficou uma b****”, diz produtor sobre álbum do Charlie Brown Jr. O produtor Rick Bonadio, que já trabalhou com grandes nomes do rock ao longo de sua carreira, concedeu uma entrevista ao podcast Ticaracaticast que foi ao ar no último 21 de setembro e falou sobre a carreira do Charlie Brown Jr, banda a qual ele trabalhou em sua trajetória. Bonadio deu uma opinião contundente a […]

Por The Music Journal Brazil | 07/06/2023 19:17