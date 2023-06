Daniel Nascimento A Fazenda: Ellen Cardoso, esposa de Naldo, expõe tentativa de estupro

Em conversa com os peões na noite deste domingo (2), no reality show A Fazenda da Record TV , Ellen Cardoso , conhecida como Mulher Moranguinho expôs uma tentativa de estupro que sofreu.

A ex-dançarina de funk relatou que na ocasião tinha dado à luz recentemente ao seu primeiro filho e que ainda estava amamentando.

“Estava amamentando ainda, tinha dado à luz recentemente ao meu primeiro filho, indo para casa vi que um homem estava se aproximando, apertei o passo, mas ele me alcançou e me empurrou me imprensando contra uma parede, eu tentei de todas as formas puxar uma presilha que estava em meu cabelo para furá-lo, pois sabia que não aguentaria entrar em um embate físico, ele colocou as mãos dentro da minha blusa quando um carro veio em nossa direção e jogou a luz alta em cima, eu não sabia se estavam juntos por isso não pedi ajuda ao motorista, só soube correr até que cheguei a uma igreja e fui socorrida” , disse a esposa do cantor Naldo Benny .