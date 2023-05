Wesley Safadão lança primeira parte do EP “Ao Vivo em Fortaleza” O cantor Wesley Safadão lança nesta sexta-feira (30) o seu novo EP Ao Vivo em Fortaleza, já disponível em todas as plataformas digitais pela Potência Music. Este material, que foi gravado há apenas uma semana, é composto por quatro faixas: Guanabara, Não Fosse Tão Tarde (com Lucas Aboiador), Psiquiatra e Farra Sem Limites (com Deavele […]

Por The Music Journal Brazil | 06/05/2023 11:06