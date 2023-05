Marcelo de Assis Mary McCartney lançará documentário sobre Abbey Road na Disney

O Abbey Road Studios anunciou neste fim de semana que Mary McCartney , filha do lendário roqueiro Paul McCartney , estreará o documentário If These Walls Could Sing na plataforma Disney+ após sua exibição no Telluride Film Festival .

Apresentando histórias de grandes nomes da música como J immy Page, Kate Bush, Noel Gallagher, John Williams, Celeste, Elton John, Giles Martin, Shirley Bassey, Liam Gallagher, Pink Floyd e Paul McCartney , a produção audiovisual é um relato apaixonado do primeiro estúdio de gravação do mundo construído para este propósito há 91 anos .

If These Walls Could Sing vai mergulhar nas primeiras gravações do Abbey Road Studios , gravando grandes nomes da música clássica , passando por apresentações de artistas do dancehall e estrelas das big bands . Também testemunhou o nascimento do rock britânico , produzindo uma série prolífica de sucessos na década de 1960 , colaborando em trilhas sonoras de filmes vencedores do Oscar e vendo a ascensão de novos ídolos do hip-hop .

O filme de Mary McCartney dá vida à magia que continua a ecoar dentro das paredes do imóvel de número 3 da Abbey Road em Londres.

“Quis fazer disso uma experiência emocional como um documentário, ao invés de fazer todos os pontos históricos”, revelou Mary McCartney à Vanity Fair . “Eu não queria que parecesse uma lição. Eu realmente, realmente espero que o espectador se apaixone por ele”, disse.

E continuou: “O Abbey Road Studios faz parte da minha vida desde que me conheço. Eu cresci ao virar da esquina e tenho lembranças antigas de visitar meus pais enquanto eles estavam gravando. Os estúdios pareciam uma família. As pessoas que trabalhavam lá também cresceram lá, permanecendo anos para serem treinadas e nutridas pela geração acima delas. Essa família também produziu a música que eu amava; registros icônicos, originais e pioneiros que inspiraram e emocionaram a mim e a milhões de outros”.

If These Walls Could Sing foi exibido inicialmente em 3 de setembro deste ano em uma lotada Sheridan Opera House em Telluride, no Colorado (EUA) e em breve será lançado em alguns cinemas e na plataforma Disney+ .

O filme foi produzido por John Battsek, Sarah Tompson e Miles Coleman da Ventureland, com Alice Webb e Marc Robinson da Mercury Studios e Kerstin Emhoff e Ali Brown, também da Ventureland .