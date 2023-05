Marcelo de Assis Canal Brasil exibirá maratona em homenagem aos 80 anos de Tim Maia

Tim Maia , um dos maiores ícones da música no Brasil, completaria 80 anos nesta quarta-feira (28). Para homenageá-lo, o Canal Brasil exibe nesta quarta (28), às 21h30, os dois episódios da série Tim Maia – Vale o Que Vier , que retrata a sua trajetória pessoal e artística.

Protagonizada pelo ator Babu Santana , a produção conta também com Alinne Moraes, Cauã Reymond e Jonathan Azevedo no elenco. Robson Nunes dá vida ao cantor na juventude e Babu está na pele do artista na fase mais madura.

Além de cantar, Tim Maia também foi compositor, produtor musical e instrumentista. O carioca partiu cedo, em 1998, aos 55 anos, e deixou uma legião de fãs que perpetua suas músicas até hoje.

O Síndico iniciou a carreira no grupo The Sputniks , ao lado de Roberto Carlos , e é considerado como o grande responsável pela introdução dos gêneros soul e funk na MPB .

Canal Brasil – Maratona Tim Maia – Vale o Que Vier (2014) (2×65´)

Quarta-feira, 28 de setembro, às 21h30

Direção: Luis Felipe Sá

Classificação: 14 Anos