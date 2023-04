Marcelo de Assis Per Gessle, do Roxette, lança o inédito single “Walking On Air”

O cantor e compositor Per Gessle , da lendária banda pop Roxette , lançou nesta sexta-feira (23) o inédito single Walking On Air , uma sequência do elogiado The Loneliest Girl In The World . A nova faixa, já disponível nas plataformas digitais pela Warner Music , via Elevator Entertainment , será parte do novo álbum do artista, intitulado Pop-Up Dynamo! , que chegará ao mercado no dia 28 de outubro .

Walking On Air foi a primeira música que Per Gessle , que agora assina artisticamente como PG Roxette , escreveu para o seu próximo álbum solo .

Este lançamento dá continuidade ao legado da icônica dupla pop que Per fez parte ao lado da saudosa e inesquecível Marie Fredriksson (1958-2019) com ingredientes clássicos e familiares do Roxette , produções inteligentes com ótimos ganchos e uma atitude de “não nos aborreça, vá para o refrão”.

Confira o lyric video de Walking On Air :