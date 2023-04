The Music Journal Brazil Produtor musical critica Anitta: “Se tiver que tirar a calcinha …”

O produtor musical Miguel Plopschi não poupou críticas à popstar Anitta em uma recente entrevista ao podcast Corredor 5 , onde falou sobre sua visão ao atual mercado musical brasileiro.

Plopschi , que já trabalhou com grandes nomes artistas como Wanderley Cardoso, José Augusto, Reginaldo Rossi, Agnaldo Timóteo, Os Paralamas do Sucesso, Gal Costa, Egberto Gismonti, Fagner, Alceu Valença , entre outros, acabou comparando a postura de Anitta com a da cantora Fernanda Abreu , ex- Blitz e dona de uma bem sucedida carreira solo.

“Se tiver que tirar a calcinha e dar para os três que estão aqui, porque gostou, ela dá” , disse Plopschi . “Ela é isso que canta, é uma pessoa para isso. A outra não, é uma menina de mentalidade” , criticou o produtor.

Em outro momento da entrevista, Miguel Plopschi relembrou João Araújo (1935-2013), pai de Cazuza e também produtor musical e empresário, além de ter sido um dos fundadores da gravadora Som Livre . Para Plopschi, Araújo se foi cedo por não aceitar o filho.

“Ele não aceitava a condição dele (Cazuza). No começo, até Cazuza ficar doente eram brigas homéricas. Depois que viu que o filho era de fato um dos maiores artistas brasileiros da época, percebeu que agiu mal com ele” , disse.