Marcelo de Assis Single de Sam Smith e Kim Petra está a caminho do TOP 1 do Reino Unido

Sam Smith e Kim Petras já estão na corrida para que o seu novo single colaborativo, Unholy , emplaque o topo das paradas do Reino Unido já nesta semana.

Para isso, eles precisam bater o grande sucesso I’m Good (Blue) do produtor francês David Guetta e da estrela pop Bebe Rexha , que estão no ponto mais alto da Official Charts Company , que afere o comportamento de consumo de música em toda a região britânica.

Contudo, Unholy já entrou no radar da Official Charts Company , ao constatar que a canção entrou para o TOP 20 do Reino Unido já na sexta-feira, com relatórios preliminares que avaliam a performance do single em vendas e nas plataformas digitais.