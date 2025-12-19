Foto: Divulgacao Pet Shop Boys anunciam show exclusivo no Brasil em 2026

O icônico duo britânico Pet Shop Boys, formado por Neil Tennant e Chris Lowe, confirmou nesta sexta-feira (19) que fará uma única apresentação no Brasil em 2026.

O espetáculo da turnê Dreamworld: The Greatest Hits Live está marcado para o dia 3 de março, na Suhai Music Hall, em São Paulo, com produção da Move Concerts.





Os ingressos já estão disponíveis pelo site da Livepass , com valores a partir de R$ 260.

Considerados pelo Guinness como a dupla mais bem-sucedida da história da música britânica, os Pet Shop Boys acumulam feitos impressionantes: 44 singles no Top 30 do Reino Unido — sendo 22 no Top 10 e 4 em 1º lugar — além de 15 álbuns de estúdio, todos posicionados no Top 10 britânico e presentes em paradas internacionais.

A turnê Dreamworld, lançada em 2022, é a primeira dedicada aos grandes sucessos da carreira e já percorreu arenas pela Europa e Reino Unido. Em seu terceiro ciclo, encerrou com momentos marcantes, incluindo uma residência de cinco noites esgotadas na Royal Opera House, em Londres.

Entre os clássicos que o público poderá ouvir estão West End Girls, Domino Dancing, It’s a Sin, Being Boring, Suburbia, Always On My Mind , além de faixas icônicas como King’s Cross, Rent, Paninaro, Jealousy, Liberation , entre outras.

Vale lembrar que em 2021 o grupo revisitou sua primeira passagem pelo Brasil com o lançamento do álbum Discovery: Live in Rio 1994 , pela Warner/Parlophone Records.

O registro trouxe o show realizado no antigo Metropolitan, originalmente lançado em VHS e LaserDisc em 1995.

