Foto: Divulgacao Carolina Andrade celebra parceria com Toquinho e lança turnê do álbum 'À Flor da Pele'

Gravar com Toquinho é o tipo de sonho que muitos artistas guardam para a vida toda — e Carolina Andrade transformou esse sonho em realidade.

A cantora e compositora, que acaba de lançar o álbum À Flor da Pele , uniu sua voz à do mestre da MPB na canção Avesso , um encontro de gerações que tem emocionado o público.





“Foi emocionante demais ouvir Avesso com a voz do Toquinho pela primeira vez. Chorei e sorri ao mesmo tempo”, relembra Carolina. “Até hoje, me emociono, mesmo ouvindo sempre. Foi um encontro muito especial, que vou guardar pra sempre.”

A faixa, que fala sobre autoconhecimento e a coragem de se permitir sentir, nasceu em um momento de introspecção da artista: “No álbum, eu me permiti ser eu mesma e acessar partes que ainda não tinha exposto. Avesso surgiu desse processo, dessa vontade de sentir mais e entender minhas próprias emoções”, conta.

A participação de Toquinho veio como um toque de sabedoria e acolhimento: “A ideia do meu produtor, Estevez (Mr. Dan), foi justamente trazer essa figura de um ‘tio sábio’ que nos aconselha sobre a vida.”

Musicalmente, À Flor da Pele mistura pop, R&B e brasilidades com a assinatura autêntica de Carolina. A faixa-título foi uma das mais desafiadoras de gravar, segundo ela: “Ela tem uma melodia muito trabalhada e nuances em tonalidades. Precisei me atentar a cada detalhe sem perder a emoção. Foi um processo lindo, com apoio da minha professora de canto, Karol Antunes, e do meu produtor. Todo o trabalho foi feito em conjunto, com muito amor.”

Artista independente , Carolina encara o cenário musical com coragem e propósito. “Ir contra a massa é um grande desafio. Sou uma artista que investe do próprio bolso, com muito trabalho e dedicação. É injusto comparar com quem tem estruturas milionárias, mas aprendi a celebrar o caminho. O sonho acontece todos os dias, e isso me move”, afirma.

Agora, ela se prepara para uma nova fase: a turnê À Flor da Pele , que promete emocionar o público. “Os ensaios já estão a todo vapor! Teremos shows em Santos e São Paulo e, em breve, vamos abrir agenda para outras cidades do Brasil. O palco é meu lugar preferido e não vejo a hora de estar com a banda trocando energia boa com todo mundo.”

