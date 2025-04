Foto: Gabriel Brasil Zuza: clipe de 'Quem Tá É Noix', alcança a marca de 1 milhão de views em 24 horas





O cantor Zuza viu seu novo clipe Quem Tá é Noix , uma faixa colaborativa com MC Leh e Pedro Trick, produzida por DJ Hyago — que já trabalhou com Ryan SP, Hariel, MC PH e IG —, ultrapassar a marca de 1 milhão de views em apenas 24 horas no YouTube.

O registro audiovisual foi lançado na última quinta-feira (25) e seu título dá nome ao novo álbum de Zuza.





O sambista urbano e músico da 4M Records, uma das produtoras mais influentes do funk, escolheu a faixa para representar seu novo projeto por conta da sua potência, da letra marcante e por ser um trabalho que deixa explícita sua luta para chegar ao topo.

Com um ritmo que mescla funk, pagode e trap, o audiovisual traz cenas intimistas: momentos na gravadora, bastidores de shows, estúdio, ensaios e resenhas com seus “parças”, tudo captado de forma direta e crua, mostrando toda a sua realidade. Nas redes sociais, ele agradeceu e comemorou com um vídeo abrindo um espumante.

“Um salve ao samba, um salve ao funk, um salve à música popular de rua brasileira. Obrigado, Deus, e a todos envolvidos nesse projeto" , celebrou Zuza.

Sobre a faixa e suas parcerias, Zuza comentou que tudo é fruto de uma construção que vem de uma longa jornada: “Todas as participações desse álbum eu conheci fazendo música, em shows ou dentro do estúdio. Fiz cada faixa pensando em cada um. Quando ouviram o som, todos perceberam que já faziam parte do projeto".

"Não seria diferente em 'Quem Tá É Noix': ela reflete o atual momento da minha vida: esse som é um desabafo sincero, uma dose grande de autoestima, é um grito alto para avisar quem desacreditou que a nossa hora chegou” , contou.