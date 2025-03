O Horace Green, banda de São Paulo formada po r Shamil Carlos(vocais), Guilherme “Fox” Amato(guitarra), Fernando Martins(bateria) e Clayton Romero(baixo), encarou diversos desafios nos últimos anos que impediram que o álbum Abissal visse a luz do dia tão cedo.

No entanto, em março, pela Algohits, o segundo trabalho de estúdio da banda finalmente teve seu merecido lançamento e finalmente está disponível em todas as plataformas digitais.





“Lançar esse disco quase 10 anos depois do último tem sido um processo de alta de uma longa terapia, um processo catártico e de reconstrução da gente enquanto membros de uma banda e enquanto pessoas” , reflete Fox sobre o lançamento. “A gente passou por muita coisa, a gente criou muita coisa, a gente se reconstruiu, se quebrou, se refez enquanto músicos, pessoas, alguns enquanto pais e as músicas acompanharam esse processo. Então o que acabou saindo no final foi um reflexo de tudo isso que a gente viveu.”

O músico ainda pontua: “Então a gente se permitiu aflorar coisas que antes a gente se segurava um pouco musicalmente. É um disco que mostra o que a gente poderia ser lá atrás, mas faltava maturidade, permissão e vivência. A gente se encontrou pra ser a versão mais completa e abissal do que a gente poderia ser.”

Foto: Divulgacao Horace Green está de volta com o inédito álbum 'Abissal'





Abissal chega ao mercado com 8 faixas, incluindo inéditas e várias brincadeirinhas que funcionam como easter eggs da banda, em que só ouvindo o disco é possível pegar as referências que cada um dos integrantes colocou ao longo do trabalho. Além disso, a faixa três, Madeira chega acompanhada de um clipe feito pelo baixista Clayton.

Sobre o futuro, a banda revela: “Além de alguns clipes e um possível lançamento em vinil, marcamos o nosso show da volta e recebemos convites pra tocar em alguns lugares legais - tanto lugares que a gente já foi e não volta faz tempo quanto lugares novos que não tocamos ainda. O plano agora é expandir, fazer com que pessoas que acharam que a gente tinha parado voltem a escutar a gente e fazer com que nosso som chegue em mais pessoas, alcançando um público mais amplo.”

O Horace Green está de volta aos palcos depois de um longo período trabalhando para a gravação do álbum Abissal , no Fenda 315, em São Paulo, no dia 5 de abril a partir das 19hs. Além das músicas do novo álbum, o show contará com as músicas de seus outros lançamentos, em uma noite intensa e imperdível.

Ouça o álbum: