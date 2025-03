Foto: Divulgacao C1C2 editora que administra 14 mil obras musicais, inaugura escritório no Rio





A C1C2 Edições , uma das principais editoras musicais independentes do Brasil, acaba de inaugurar sua nova sede no Rio de Janeiro . Há 15 anos no mercado , a empresa administra um catálogo de mais de 14 mil obras (abrangendo gêneros como música religiosa, sertaneja, pagode, romântica e trilhas sonoras) e trabalha com autores emergentes, artistas consagrados e editoras parceiras, sempre com foco em promover e proteger a criação musical.

“Nosso trabalho vai além da gestão de direitos autorais. Buscamos oportunidades para que as obras de nossos compositores ganhem visibilidade em projetos de cinema, TV, comerciais e campanhas, oferecendo serviços completos de licenciamento, arrecadação e distribuição de créditos retidos ou omitidos, visando a boa administração das obras sob nossa responsabilidade”, comenta a diretora executiva Cely Manhães .





Por meio de investimentos estratégicos em vários segmentos, a C1C2 adentrou 2025 dedicada a expandir seu catálogo musical , a fim de atrair o interesse de produtores, gravadoras e plataformas digitais, atuando em streaming, telefonia móvel e parcerias com artistas independentes no YouTube, ampliando o alcance das obras que administra.

Só em 2024, foram cerca de 330 pedidos de autorização realizados . E a estimativa é dobrar esses números.

Alguns resultados expressivos da editora nos últimos meses incluem obras de autores como Abdiel Arsênio (+400M de plays no hit gospel Me Atraiu , sucesso na voz da intérprete Gabriela Rocha ) , Casa Worship (+202M de plays em A Casa é Sua e +133M de plays em Eu Te Vejo em Tudo ), Moisés Cleyton (+130M de plays em Meu Barquinho , sucesso na voz de Giselli Cristina e de outros cantores) e Priscilla Alcântara (+19M de plays em Sobrevivi e +13M em Quer Dançar ).

Entre os serviços que a C1C2 oferece aos seus clientes estão Administração de Obra Musical, Licenciamento de Músicas, Arrecadação de Royalties, Assessoria Jurídica, Promoção de Repertório, Distribuição Internacional de Royalties e Sincronização e Parcerias Comerciais . E para que toda essa engenharia funcione, a editora tem parcerias com selos (Criarte Music, Café Divertido), distribuidora internacional (The Orchard /Sony Music), associações (Abramus), bem como parceiros de repertório.

“Quando se trata do seu patrimônio musical, é essencial escolher com cuidado quem vai gerenciar esse ativo tão valioso. É fundamental contar com uma equipe que se atente aos mínimos detalhes cadastrais para garantir o recebimento dos seus créditos de execução pública junto ao Ecad, por exemplo. Ter uma editora cuidando dos direitos autorais faz toda a diferença” , garante Cely Manhães .

Novas conquistas

Foto: Divulgacao Cely Manhães (de preto) e Celaine Manhães: as lideranças por trás do sucesso da C1C2





Em 2025, a C1C2 celebra um marco importante em sua trajetória: a inauguração do novo escritório. A nova sede fica localizada no Shopping Downtown , que funciona 24 horas , na Barra da Tijuca , um dos bairros mais nobres e vibrantes do Rio de Janeiro . Uma das novidades da editora é um estúdio de gravação, mixagem e masterização que conta com o sistema Dolby Atmos , tecnologia de som surround que eleva a experiência de áudio ao criar uma cúpula de som envolvente.

A expansão do mercado brasileiro - bem como da equipe - motivou a criação deste novo escritório, equipado com essas tecnologias mais modernas e toda a estrutura necessária para a realização de um serviço ainda melhor para artistas e selos independentes em qualquer estágio de suas carreiras. Para a diretora artística Celaine Manhães , o novo espaço simboliza o sucesso da companhia nos últimos anos e o otimismo com o futuro.

“Este espaço moderno e tecnológico foi projetado para oferecer conforto, inovação e atendimento de excelência aos nossos parceiros. Além disso, estamos aprimorando nosso sistema para integrar a gestão operacional e o relacionamento com o cliente, que trará mais agilidade e eficiência à nossa operação, garantindo um serviço ainda mais ágil e preciso” , diz Celaine , que destaca também outras possibilidades que a nova estrutura proporciona.

“A nova sede da C1C2 no Rio criará mais oportunidades para sediar workshops, sessões de trabalho ampliadas e eventos especiais. Buscamos apoiar o crescimento do cenário musical brasileiro e fortalecer ainda mais o investimento local com esse tipo de ação” , finaliza.

Coquetel de inauguração da nova sede

O coquetel de inauguração da nova sede da C1C2 aconteceu nesta terça-feira (18), data oficial em que o escritório e o estúdio foram oficialmente abertos. O evento contou com a presença do cast da editora, incluindo cantores e compositores de estilos diversos (pop, rock, forró, gospel e mais), com o intuito de promover a interação entre os profissionais.

“É com muita alegria que eu [Cely] e Celaine reconhecemos que essa inauguração é um marco em nossas vidas. São 15 anos de muito trabalho, acabamos de alcançar 14 mil obras em nosso catálogo, temos um escritório novo com uma estrutura de ponta para atender nossos clientes, aumentamos a equipe, usufruímos de uma estrutura em shopping 24 horas, entre outras coisas. Esse coquetel é um ato de agradecimento a todos os nossos parceiros. Eles fazem parte dessa conquista e seguirão conosco construindo essa história” , finaliza.