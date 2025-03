Foto: Prime Vídeo Spice Girls de volta? Integrante já fala em "planejamento"





De acordo com as palavras de Melanie C , integrante da lendária girlgroup Spice Girls , uma reunião com todas as cantoras da formação clássica do grupo poderia acontecer em 2026 .

Motivo: seria o 30º aniversário do megahit Wannabe , que fez um estrondoso sucesso em 1996.





Nos últimos anos, boatos e mais boatos sobre a reunião das Spice Girls ganharam destaque nos principais veículos internacionais, mas o assunto, em si, era só especulação .

Mas em uma recente entrevista à Apple Music , Mel C ainda acredita que um revival das Spice Girls pode ainda acontecer. A condição seria: "Tem que haver algo condizente com os 30 anos desde 'Wannabe'" , enfatiza a popstar.

"Uma vez Spice Girl, sempre Spice Girl. Todas nós nos sentimos assim, mas agora estamos nos unindo porque sabemos que se vamos fazer alguma coisa, temos que começar a planejar as coisas para fazer as coisas direito", explica Mel C .

"Temos que começar a fazer os planos agora mesmo e colocá-los em ação. Então, dedos cruzados".

Melanie C e Mel B devem liderar os apelos para a nova reunião das Spice Girls .

"Acho que eu e Mel B provavelmente entraremos lá com todas as armas em punho. 'Vamos lá! Está na hora!'" , convida Mel C .

O retorno das Spice Girls em 2026 também prevê uma turnê do grupo .

Questionada sobre esta possibilidade, Mel C respondeu em tom bem-humorado: "Você está falando com a pessoa errada. Eu estarei lá na semana que vem".

As Spice Girls são um grupo pop britânico formado em 1994. Estima-se que elas já tenham vendido mais de 100 milhões de discos em todo o mundo , graças ao seu sucesso comercial impulsionado por singles como Wannabe, Say You'll Be There, 2 Become 1 e Viva Forever .

Formado por Mel C, Victoria Beckham, Geri Halliwell, Mel B e Emma Bunton , as Spice Girls são um dos grupos vocais femininos mais bem sucedidos da história da música.