Foto: Bravin Anitta mergulha no perreo em seu inédito single 'Romeo'





A popstar Anitta lançou nesta quinta-feira (6) o seu mais novo single Romeo , uma faixa gravada em espanhol onde a artista mergulha no perreo , uma dança popular que se realiza ao ritmo do reggaeton com intensa sensualidade. O canção já está disponível nas plataformas digitais pela Universal Music, via Republic Records.

O clipe de Romeo apresenta referências cinematográficas, em takes urbanos, com Anitta personificada como um anjo em meio a cenas quentes.





“‘Romeo’ é um dos meus lançamentos preferidos dos últimos tempos. É um reggaeton mega sensual… Me inspirei muito em faixas clássicas do ritmo e nesse universo do perreo, que tem tudo a ver com a nossa cultura de rua brasileira

também”, explica Anitta, referindo-se ao estilo de dança porto riquenho, que é marcado pelo rebolado e pela sensualidade.

As batidas - produzidas pelo duo SubeloNEO, que é natural do berço do reggaeton, Porto Rico - acompanham a letra, em que Anitta convida o ouvinte para uma “noite de travessuras” na pista de dança: “Isso é entre você e eu / Dançando, suando / Calma, a noite está só começando”, cantam os primeiros versos da composição, assinada por Lenny Tavarez, responsável também pelo megahit global Envolver .

Romeo segue, descrevendo a intensidade deste encontro e revelando uma Anitta dominadora e protagonista da própria sexualidade: “Sou o seu demônio, você é meu gatinho”, canta a popstar.

Os duelos internos em Romeo

A dualidade entre fragilidade e força se traduz também no videoclipe de Romeo. A produção se inspira levemente no texto clássico de William Shakespeare(1564-1616) e na interpretação do diretor australiano Baz Luhrmann(com o filme Romeu + Julieta , de 1996) para a trágica história de amor criada pelo dramaturgo.

“Uma obra de arte. É como eu consigo definir esse videoclipe. Eu sempre coloco muito esforço e carinho em todos os vídeos que faço, mas as camadas de ‘Romeo’ são várias e eu amo isso… É um clipe complexo, lindo, estético. E carrega toda a sensualidade que a música pede, mas com uma reflexão mais de dentro, sabe? ”, reflete a voz de Girl from Rio .

No audiovisual, a cantora interpreta ambos os personagens. Ainda que seja frágil e emotiva, Julieta acaba tendo que vestir sua armadura de Romeu para se jogar no mundo. Aos poucos, no entanto, essas personalidades acabam se fundindo. Romeu e Julieta são parte da mesma pessoa, assim como Larissa e Anitta.

“Essa reflexão sobre as minhas ‘versões’ já foi até tema de um dos meus álbuns, mas em ‘Romeo’ o diálogo é mais íntimo. Tem a ver com a Larissa, toda a bagagem emocional e espiritual dela e o processo de construir essa armadura, para que eu pudesse me tornar a mulher imbatível que as pessoas conhecem como Anitta”, divide a artista carioca.

